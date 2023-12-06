Vụ người phụ nữ bị hành hung ở TP.HCM: Xem xét tước danh hiệu hoa khôi của sinh viên đánh người

Đời sống 06/12/2023 16:17

Vào ngày 6/12, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cho biết, nhà trường vẫn chưa liên hệ được với sinh viên P.N.Q (23 tuổi, quê Bình Dương).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 6/12, đại diện Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM cho biết, nhà trường đang xem xét tước danh hiệu hoa khôi sinh viên của một người phụ nữ xưng là luật sư đánh người ở sảnh chung cư diễn ra mới đây tại quận Bình Thạnh.

Cụ thể, người phụ nữ xưng là luật sư đánh người ở sảnh chung nói trên được cho là P.N.Q. là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), chuyên ngành Luật kinh tế. Nữ sinh này hiện đang làm thủ tục tốt nghiệp và đã đăng quang Hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019.

Vụ người phụ nữ bị hành hung ở TP.HCM: Xem xét tước danh hiệu hoa khôi của sinh viên đánh người - Ảnh 1
Người phụ nữ đánh người ở sảnh chung cư đang gây xôn xao dư luận được cho là Q. hoa khôi sinh viên của UEF năm 2019 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Liên quan vụ việc này, đại diện trường UEF cho hay, hiện tại Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định những hành vi vi phạm của sinh viên P.N.Q.

Đại diện UEF cho biết, sau khi có đầy đủ căn cứ xác định và kết luận về các hành vi vi phạm như đoạn clip, Nhà trường sẽ căn cứ vào các kết luận trên tiến hành xử lý kỷ luật sinh viên ở khung xử lý kỷ luật sinh viên theo quy định của Bộ GD&ĐT, thông tư số 10/2016 của Bộ GD&ĐT với các mức với các mức độ phù hợp.

Vị đại diện này cũng cho biết, về danh hiệu Miss UEF mà sinh viên P.N.Q nhận được, nếu sinh viên vi phạm các yếu tố về đạo đức hoặc vi phạm pháp luật, Nhà trường sẽ thu hồi danh hiệu này. Hiện bài đăng P.N.Q giành danh hiệu Hoa khôi sinh viên UEF trên trang web của nhà trường đã bị gỡ xuống.

Vụ người phụ nữ bị hành hung ở TP.HCM: Xem xét tước danh hiệu hoa khôi của sinh viên đánh người - Ảnh 2
Người phụ nữ bị đánh ở chung cư tại quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào ngày 3/12, mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip dài 51 giây và 23 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị đôi nam nữ hành hung tại một chung cư ở quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h28 ngày 19/11. Khi hai phụ nữ mặc áo màu vàng và màu đen bước ra từ thang máy thì người phụ nữ mặc áo màu vàng bị đôi nam nữ tấn công bằng cách đấm, đá, giật tóc và kéo lê trên sàn. 

Ngày 5/12, phía cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ hành hung trong clip là mâu thuẫn cá nhân. Nạn nhân là chị T.V.M (27 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 8). Danh tính hai người có hành vi hành hung là P.N.Q (quê Bình Dương) và T.Đ.T.T (25 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Q. là sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, chuyên ngành Luật kinh tế. Nữ sinh này đang làm thủ tục tốt nghiệp và đăng quang Hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019.

Cũng liên quan đến vụ việc nữ sinh viên Q. tự xưng là luật sư và có hành vi bạo lực với người khác, Đoàn luật sư TP.HCM đã làm việc với Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. 

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