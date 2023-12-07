Diễn biến MỚI trong vụ người cha cầm 2 chân con gái ném ra đường

Vào ngày 7/12, UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đã có thông tin mới đối với Dương Văn Lâm (39 tuổi, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 7/12, tin từ UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Lâm (39 tuổi, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ông bố ở Thanh Hóa cầm chân con gái ném ra đường - Ảnh: Báo Dân trí

Tại cơ quan công an, Lâm nói hàng ngày chăm sóc con, lo việc nhà... Chủ nhật, 29/10, vợ được nghỉ làm nên anh ta đi chơi, uống rượu đến sẩm tối mới về với lý do "đã ở nhà với con cả tuần".

Lâm thừa nhận hôm đó uống nhiều rượu nhưng "vẫn còn tỉnh táo" nên hát karaoke một mình ở phòng khách. Khoảng 20h cùng ngày, vài người bạn đi ngang qua ngõ đã ghé vào cùng hát.

Con gái lúc này khóc nhiều và bị mẹ mang ra sân đánh. Lâm nói lao ra đạp mạnh khiến đứa trẻ ngã sõng soài, vì cho rằng "vợ đánh con được thì mình cũng đánh được". Lâm sau đó xách hai chân con gái quăng ra lối đi từ đường Đông Tây 1 vào nhà, chưa đổ bê tông, đất đá lởm chởm. Lâm nói từng đe nẹt hoặc dùng roi đánh con nhưng chưa bao giờ như vậy, nhận thấy việc "ném con là sai với con, sai với pháp luật".

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại 2% sức khoẻ, đã ổn định tinh thần và trở lại trường học - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào khoảng 20h ngày 29/10, sau khi đi làm về, người đàn ông này mở karaoke hát tại nhà riêng. Khi anh này đang hát thì người vợ là chị Nguyễn T.T. đưa con gái là cháu Dương N.A. (4 tuổi) ra trước cửa nhà đánh khiến con khóc.

Nghĩ rằng vợ đánh con để "dằn mặt" mình, anh Lâm chạy ra ngoài sân đá con gái một cái vào mông khiến cháu ngã ra sân. Sau đó, anh Lâm cầm hai chân con gái nhấc bổng lên ném ra ngoài đường khiến cháu bị rạn xương vai.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại 2% sức khỏe. Hiện đã ổn định tinh thần và trở lại trường học.

Xem xét đơn xin hoãn thi hành án vì mang thai của Trang Nemo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang 'Nemo') đã có đơn gửi TAND quận 10 (TP.HCM) xin tạm hoãn thi hành án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-vu-nguoi-cha-cam-2-chan-con-gai-nem-ra-uong-636083.html