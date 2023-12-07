Chiều 6/12, Công an xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân ở thôn Vĩnh Bình.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 14 giờ 50 chiều ngày 6/12, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân ở thôn Vĩnh Bình (xã Tam Thăng).

Lúc phát hiện, bé trai được quấn trong chiếc khăn màu xanh, kèm theo bỉm, bình sữa, vài bộ quần áo của bé và một lá thư viết bằng tay.

Cháu bé bị bỏ rơi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong thư, người mẹ cho biết bé trai sinh ngày 2-10-2023. Do không có khả năng nuôi con nên người mẹ mong có người nhận nuôi cháu bé.

Nội dung trong lá thư: "Cháu là mẹ đơn thân, do tuổi trẻ bồng bột ham chơi, lỡ dại có bầu nhưng cha cháu không nhận. Bỏ bé thì tội nên cháu cố gắng sinh bé ra nuôi được hơn tháng nhưng không đủ khả năng. Nhờ ai thấy bé nuôi giúp hoặc tìm cho bé một gia đình có điều kiện để nuôi bé giúp cháu".

Ở bên dưới, người mẹ nhắn con trai: "Con à, mẹ có lỗi với con, sinh con ra mà mẹ không lo được. Mong con sau này tha thứ cho mẹ. Mẹ sợ con đói khóc lắm! Thương con mẹ, mong con sẽ tìm được gia đình tốt nuôi con. Mẹ xin lỗi con trai mẹ".

Lá thư của người mẹ - Ảnh: Báo Dân trí

Hiện có rất nhiều người đến xin nhận nuôi bé. Bé trai nặng khoảng 5 kg, kháu khỉnh, sức khỏe tốt và đang được người dân tạm thời chăm sóc trong thời gian tìm thân nhân của bé.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-be-trai-2-thang-tuoi-bi-me-bo-roi-kem-loi-nhan-lo-dai-co-bau-mong-con-tha-thu-636039.html