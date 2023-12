Giá xăng, dầu đồng loạt giảm đến gần 700 đồng/lít vào ngày 7/12

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay 7/12, xăng RON95-III có mức giá giảm mạnh nhất 668 đồng/lít.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, giá xăng E5RON92 giảm 500 đồng/lít, giá bán mới là 21.290 đồng/lít. Xăng RON95 giảm 670 đồng/lít, giá bán mới từ 15h00 chiều 7/12 là 22.320 đồng/lít. Cùng với giá xăng, giá dầu diesel giảm 470 đồng/lít, giá bán mới áp dụng là 19.720 đồng/lít.

Trong kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Tiếp tục không chi sử dụng Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng, dầu mazu, ngừng chi sử dụng Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng dầu diêzl (kỳ trước chi 285 đồng/lít) và dầu hỏa (kỳ trước chi 109 đồng/lít).

Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ chiều nay 7/12 - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ VOV, liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/11/2023-6/12/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Dự trữ xăng của Hoa Kỳ bất ngờ tăng mạnh, lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc và nhu cầu nhiên liệu trong tương lai…các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/11/2023 và kỳ điều hành ngày 7/12/2023 là: 89,050 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,706 USD/thùng, tương đương giảm 2,95% so với kỳ trước); 93,434 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,676 USD/thùng, tương đương giảm 3,79% so với kỳ trước); 104,908 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,272 USD/thùng, tương đương giảm 1,20% so với kỳ trước); 99,010 USD/thùng dầu điêzen (giảm 2,936 USD/thùng, tương đương giảm 2,88% so với kỳ trước); 455,416 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,944 USD/tấn, tương đương giảm 1,71% so với kỳ trước).

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 35 đợt điều chỉnh, trong đó 18 lần tăng, 13 lần giảm và 4 kỳ giữ nguyên giá.

