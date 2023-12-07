Bàng hoàng một học sinh lớp 7 nhảy lầu vì bị bạn trong lớp chọc ghẹo

Đời sống 07/12/2023 14:02

Vào sáng 7/12, Hiệu trưởng trường THCS Thuận An (thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) cho biết, nơi đây xảy ra sự việc một học sinh của trường rơi từ lầu một xuống tầng trệt

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 7/12, lãnh đạo Trường THCS Thuận An (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) thông tin với báo chí, một học sinh của trường này rơi từ tầng một xuống tầng trệt, may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Trước đó, vào chiều 6/12, trong giờ ra chơi, nhà trường nhận được thông tin nam sinh N.V.P.H. (lớp 7) rơi từ tầng một xuống đất nên nhanh chóng đến kiểm tra. 

Ngay sau đó, em học sinh này được giáo viên đưa đến Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ để kiểm tra thương tích.

Bàng hoàng một học sinh lớp 7 nhảy lầu vì bị bạn trong lớp chọc ghẹo - Ảnh 1
Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Trường THCS Thuận An cho biết, thông tin sơ bộ là em này bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo, tức giận sau đó leo khỏi hành lang tầng một và nhảy xuống đất. Ngay khi xảy ra vụ việc nhà trường báo cho phụ huynh em H

Qua thăm khám, chụp hình không thấy em bị gãy tay, chân nhưng để yên tâm gia đình tiếp tục đưa em lên bệnh viện ở Cần Thơ theo dõi sức khỏe thêm. 

Ngoài ra, đại diện trường cung cấp thêm, vụ việc đang được Công an thị xã Long Mỹ phối hợp nhà trường làm rõ và xử lý theo quy định. 

Diễn biến MỚI trong vụ người cha cầm 2 chân con gái ném ra đường

Diễn biến MỚI trong vụ người cha cầm 2 chân con gái ném ra đường

Vào ngày 7/12, UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đã có thông tin mới đối với Dương Văn Lâm (39 tuổi, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn).

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh nhảy lầu tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 37 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 35 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu