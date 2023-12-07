Bàng hoàng một học sinh lớp 7 nhảy lầu vì bị bạn trong lớp chọc ghẹo

Vào sáng 7/12, Hiệu trưởng trường THCS Thuận An (thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) cho biết, nơi đây xảy ra sự việc một học sinh của trường rơi từ lầu một xuống tầng trệt

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 7/12, lãnh đạo Trường THCS Thuận An (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) thông tin với báo chí, một học sinh của trường này rơi từ tầng một xuống tầng trệt, may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Trước đó, vào chiều 6/12, trong giờ ra chơi, nhà trường nhận được thông tin nam sinh N.V.P.H. (lớp 7) rơi từ tầng một xuống đất nên nhanh chóng đến kiểm tra.

Ngay sau đó, em học sinh này được giáo viên đưa đến Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ để kiểm tra thương tích.

Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Trường THCS Thuận An cho biết, thông tin sơ bộ là em này bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo, tức giận sau đó leo khỏi hành lang tầng một và nhảy xuống đất. Ngay khi xảy ra vụ việc nhà trường báo cho phụ huynh em H

Qua thăm khám, chụp hình không thấy em bị gãy tay, chân nhưng để yên tâm gia đình tiếp tục đưa em lên bệnh viện ở Cần Thơ theo dõi sức khỏe thêm.

Ngoài ra, đại diện trường cung cấp thêm, vụ việc đang được Công an thị xã Long Mỹ phối hợp nhà trường làm rõ và xử lý theo quy định.

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