Bé trai 11 tuổi uất ức treo cổ tự tử vì bị nghi ngờ lấy tiền của bạn

Đời sống 07/12/2023 20:59

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi 11 tuổi, nhập viện vì tự tử.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 7/12, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi 11 tuổi, nhập viện vì tự tử.

Bệnh nhân là em N.Q.T, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khai thác bệnh sử ghi nhận cách nhập viện 2 giờ, trẻ được cô ruột gọi dậy đi học. T. ở trong phòng ngủ nói cô chờ khoảng 10 phút.

Sau 10 phút, người cô gọi nhưng không thấy trả lời nên 2 phút sau đã phá cửa phòng, phát hiện em T. treo cổ tự tử. Người nhà lập tức tìm cách đưa trẻ nằm xuống, gỡ bỏ dây siết cổ. Lúc này, trẻ mê, không cử động, thở yếu nên được đưa đến phòng khám gần nhà. Trẻ được sơ cứu, thở oxy và chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM)

Bé trai 11 tuổi uất ức treo cổ tự tử vì bị nghi ngờ lấy tiền của bạn - Ảnh 1
 Bé trai 11 tuổi bị nghi ngờ lấy tiền của bạn ở lớp, uất ức bé đã treo cổ tự tử - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, tại đây, trẻ thở yếu, tím tái, được cấp cứu đặt nội khí quản, huyết áp tụt phải sử dụng thuốc vận mạch. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngạt do treo cổ, tổn thương não do thiếu oxy. Bệnh nhân được chống phù não, an thần, chống co giật, điều chỉnh điện giải, kiềm toan.

Sau gần 10 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, tri giác khá hơn. T. được cai máy thở, chuyển sang Khoa Nội thần kinh tiếp tục điều trị và được tư vấn hỗ trợ tâm lý.

Bác sĩ Tiến cho biết qua tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành động này là vì T. bị nghi ngờ lấy tiền của bạn trên lớp nên em uất ức, suy nghĩ tiêu cực và hành động nông nổi, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh lưu ý luôn gần gũi trẻ ở tuổi vị thành niên như một người bạn để các em được chia sẻ tâm tư tình cảm cũng như những rắc rối nội tâm. Từ đó, kịp thời động viên, hóa giải, giúp trẻ thoát được khủng hoảng tinh thần, tránh những suy nghĩ tiêu cực dẫn đến hành động bồng bột. 

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