Xót xa chồng bị dập nát bàn chân khi chở vợ từ Đồng Nai về Ninh Thuận thăm 3 con nhỏ

Đời sống 10/12/2023 09:38

2 vợ chồng công nhân đi xe máy từ Đồng Nai về Ninh Thuận thăm con, khi đến Bình Thuận thì bị tai nạn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h ngày 9.12 trên Quốc lộ 1, đoạn Km1688 qua Thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Xót xa chồng bị dập nát bàn chân khi chở vợ từ Đồng Nai về Ninh Thuận thăm 3 con nhỏ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

 

Khi đến địa điểm trên, có một xe đầu kéo đang lùi từ đường Quốc lộ 1 vào vựa thanh long ven đường. Cùng lúc, xe khách giường nằm BKS 77F – 000.31 lưu thông cùng chiều Phan Thiết – Phan Rang chạy đến, phát hiện xe đầu kéo đang lùi nên đã đánh lái gấp vào lề, va chạm vào xe máy của 2 vợ chồng công nhân.

Cú tông khiến xe máy bị chèn và kẹp giữa xe khách và xe đầu kéo khiến anh T bị dập nát bàn chân. Nạn nhân được xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được mổ cấp cứu trong đêm. Người vợ ngồi sau may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Xót xa chồng bị dập nát bàn chân khi chở vợ từ Đồng Nai về Ninh Thuận thăm 3 con nhỏ - Ảnh 2
Các y, bác sĩ cấp cứu cho người chồng điều khiển xe máy bị dập nát bàn chân - Ảnh: Báo Lao Động

2 vợ chồng làm công nhân và tranh thủ cuối tuần, xuất phát từ Khu Công nghiệp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để về quê ở tỉnh Ninh Thuận thăm 3 con nhỏ. 2 vợ chồng chưa có lương nên chọn đi xe máy để tiết kiệm tiền nhưng khi đến Bình Thuận thì gặp tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, công an đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và đưa các phương tiện liên quan về tạm giữ để thụ lý vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, một trường hợp tương tự xảy ra vào chiều ngày 2/12, tại tuyến đường ở xã Kim Quan. 

Chiếc ô tô tải đang di chuyển trên đường (đi giữa đường, không có làn đường), bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy chở theo 2 người (đi chiều ngược lại).

Xót xa chồng bị dập nát bàn chân khi chở vợ từ Đồng Nai về Ninh Thuận thăm 3 con nhỏ - Ảnh 3
Hình ảnh chiếc xe máy chở 2 va chạm với xe tải - Ảnh: Báo Dân trí

 

Thời điểm trên, chiếc xe máy chở theo 2 người đi với tốc độ khá cao, 2 người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi tới gần chiếc ô tô tải thì xe máy này đâm vào đuôi một xe máy khác rồi cả 2 người ngồi trên xe máy ngã ra đường. Đúng lúc đó, xe tải lao tới.

Vụ việc khiến nam nạn nhân điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, còn nữ nạn nhân đang mang bầu bị thương. Hai nạn nhân là vợ chồng. Sau khi xảy ra sự việc, Đội điều tra Tổng hợp, Công an huyện Thạch Thất đã thụ lý, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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