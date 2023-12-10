Vào khách sạn với bạn trai quen qua mạng, cô gái bị trói rồi 'khoắng sạch' hết tài sản

Đời sống 10/12/2023 06:10

Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) thông tin đang tạm giữ Đỗ Thành Lý (SN 1991, quê Cà Mau, hiện cư ngụ tại số 112 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Đỗ Thành Lý (32 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú TP. Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, tối 7/12, chị M. (23 tuổi, quê Cà Mau) đến Công an phường 12 (quận 10) trình báo về việc bị cướp tài sản.

Chị M. cho biết mình đã bị bạn trai quen qua mạng khống chế, trói trong khách sạn và cướp sạch tài sản mà chị mang theo gồm: 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 lắc vàng, 1 điện thoại iPhone 12 Promax và 2,5 triệu đồng.

Sau khi nhận báo cáo sơ bộ về vụ việc, Công an quận 10 đã vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng khoanh vùng được kẻ gây án. Đến tối 8/12, công an bắt giữ đối tượng Đỗ Thành Lý.

Vào khách sạn với bạn trai quen qua mạng, cô gái bị trói rồi 'khoắng sạch' hết tài sản - Ảnh 1
Đỗ Thành Lý tại Cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cách đây 1 tháng, đối tượng Lý và chị M. quen nhau qua mạng xã hội Facebook. Lý thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên Kevin Đỗ (Đỗ Thành Lý) để trò chuyện video với chị M. nên biết được cô gái này có đeo nhiều vòng vàng nữ trang.

Do bản thân đang nợ nần nên Lý nảy sinh ý định cướp tài sản nhắm vào bạn gái quen qua mạng. Lý rủ chị M. đi từ Cà Mau lên TP.HCM để gặp gỡ.

Trưa 7/12, khi chị M. lên đến TP.HCM thì Lý đưa đến thuê phòng khách sạn tại phường 12. Sau đó, Lý hiện nguyên hình là kẻ cướp, đã khống chế, trói tay chân của chị M. rồi cướp sạch tài sản.

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