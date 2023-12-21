Cháy nhà trong lúc người bố ra ngoài mua sắm, 5 đứa trẻ tử vong thương tâm: Hàng xóm cố gắng bắc thang để giải cứu nhưng vô ích

Thế giới 21/12/2023 10:57

Đám cháy bùng phát trong lúc người cha ra ngoài, 4 đứa trẻ là anh em ruột và 1 cậu bé người họ hàng đã bị thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, dẫn tin từ Guardian, các nạn nhân bao gồm 4 bé trai - 2, 5, 11 và 13 tuổi - và 1 bé gái 4 tuổi đang ở nhà tại thành phố Bullhead City thuộc bang Arizona, khi đám cháy bùng phát ngay trước 17h chiều thứ Bảy tuần qua. Trong vòng 5 phút, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.

Hàng xóm đã cố gắng bắc thang để giải cứu những người bên trong ngôi nhà trước khi lực lượng cứu hỏa đến, nhưng nỗ lực của họ đều vô ích. Vụ hỏa hoạn đã khiến 5 đứa trẻ tử vong.

Cháy nhà trong lúc người bố ra ngoài mua sắm, 5 đứa trẻ tử vong thương tâm: Hàng xóm cố gắng bắc thang để giải cứu nhưng vô ích - Ảnh 1
Năm đứa trẻ tử vong trong vụ cháy nhà ở bang Arizona của Mỹ khi bố của chúng đang đi mua sắm dịp Giáng sinh - Ảnh: Guardian

Làm việc với các nhân viên điều tra, bố của bọn trẻ khai rằng đã ra ngoài mua hàng tạp hóa và quà tặng trong 2 tiếng rưỡi. Thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được công bố, nhưng nhà chức trách cho biết ngọn lửa có thể bắt nguồn từ tiền sảnh của ngôi nhà và lan lên cầu thang duy nhất. 

Cảnh sát thành phố Bullhead City cho rằng, những đứa trẻ có thể đã ở phòng ngủ trên tầng nên không thể thoát ra ngoài.

Cháy nhà trong lúc người bố ra ngoài mua sắm, 5 đứa trẻ tử vong thương tâm: Hàng xóm cố gắng bắc thang để giải cứu nhưng vô ích - Ảnh 2
Một buổi tưởng niệm 5 đứa trẻ đã được tổ chức vào ngày 20/12, nhiều hoa và thú nhồi bông được đặt ở lối vào ngôi nhà vừa bị cháy - Ảnh: Guardian

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, danh tính của những đứa trẻ vẫn chưa được tiết lộ trong khi chờ kết quả từ văn phòng giám định y tế quận Mohave, nhưng hàng xóm cho biết chúng là anh em ruột, riêng cậu bé 11 tuổi là họ hàng.

Một buổi tưởng niệm 5 đứa trẻ đã được tổ chức vào ngày 20/12. Nhiều hoa và thú nhồi bông được đặt ở lối vào ngôi nhà vừa bị cháy.

Thị trưởng thành phố Bullhead, Steve D'Amico, gọi thảm kịch này là "sự mất mát của cộng đồng" và gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

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