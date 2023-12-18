Mặc kệ con nhỏ đứng khóc trên đường đầy xe cộ, chồng nổi điên kéo vợ ra khỏi xe

Trong clip, một chiếc SUV Porsche đột ngột dừng lại giữa đường và tài xế bước xuống khỏi xe. Anh ta tiến tới cửa sau của chiếc xe, mở cửa và lôi người phụ nữ đang bế bé trai ra ngoài.

Theo thông tin từ Người Đưa tin, dẫn tin từ Thestar, sự việc cảy ra ngày 7/12 trên một con đường rất đông xe cộ qua lại ở Hàng Châu, Trung Quốc. Một chiếc Porsche SUV đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại. Một người đàn ông xuống

Để kéo bằng được người phụ nữ xuống đường, người đàn ông dùng hết sức bình sinh. Anh ta thậm chí còn đặt một chân lên xe để làm điểm tựa rồi lấy đà kéo thật mạnh.

Theo diễn biến trong clip được đăng trên mạng xã hội, dường như hai người này đang cãi nhau và người phụ nữ hét lên. Mặc dù bị kéo ra khỏi xe và ngã sóng soài dưới đất, người phụ nữ vẫn cố bò trở lại xe, bỏ lại con trai ngã trên đường.

Người chồng lôi người vợ đang ôm con nhỏ xuống xe - Ảnh: SCMP

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ SCMP, trong khi bố mẹ tranh cãi, giành giật nhau để mặc mình nằm trên mặt đất, cậu bé khóc rất to, tỏ ra sợ hãi khi bơ vơ giữa đường đông đúc. Một người đàn ông tốt bụng chứng kiến sự việc đã dừng xe và bế cậu bé vào ô tô của bố mẹ cậu. Sau đó, anh quay ra trách cặp vợ chồng về cách hành xử thiếu suy nghĩ, không để ý đến sự an toàn của con.

Con trai đứng khóc giữa đường - Ảnh: Theo Thestar

Nguyên nhân hai vợ chồng đi xe Porsche cãi nhau về vấn đề học tập của con trai. Video ghi cảnh bất hòa của họ đạt 8 triệu lượt xem trên mạng xã hội Douyin. Sau đó, người đàn ông lên mạng công khai xin lỗi vợ và hứa hẹn sẽ không làm điều đó nữa.

Người phụ nữ cũng xin lỗi chồng và nói rằng lẽ ra cô không nên tranh cãi khi anh đang lái xe. Phần lớn cư dân mạng chỉ trích người chồng, một số phê bình người vợ.

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