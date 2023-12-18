Cảnh sát Indonesia đã tiến hành truy bắt 9 đối tượng sau khi có đơn trình báo về việc cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi.

Chiều ngày 3/11, một cô gái 17 tuổi tên ABG ở tỉnh Bắc Maluku, đã bị 9 người đàn ông cưỡng hiếp trong căn nhà bỏ hoang phía sau sân bóng.

Theo đó, ban đầu nạn nhân có quen biết với 3 thủ phạm là Ucen Djamrud, Fikril Hairil Iha và Rivaldi Kofia. Sau khi quen nhau, 3 hung thủ bất ngờ kéo nạn nhân vào căn nhà trống phía sau sân bóng.

Lúc này, một trong 3 người đã đến đón 2 người khác bao gồm Andika Firmansyah và Charles Leonard Lumanu.

Cô gái bị 3 người quen dụ vào căn nhà bỏ hoang. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, hai người khác là Rivaldi Kofia và Haikal Tarima cũng đến căn nhà trống nơi nạn nhân bị ép buộc đưa vào. Một lát sau, 2 đối tượng khác cũng đến để thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân lập tức về nhà và trình báo hành vi của hung thủ với bố mẹ.

“Chúng tôi đã nhận được trình báo về vụ việc quan hệ và lạm dụng trẻ vị thành niên vào 4/11, với tình trạng nạn nhân bị thương ở các cơ quan nhạy cảm và vết bầm tím ở ngực và bụng”, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

Cuối cùng, cảnh sát địa phương đã bắt giữ được 5 thủ phạm, còn 4 người khác hiện nằm trong danh sách truy nã.

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