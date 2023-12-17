Cô gái 18 tuổi bị cưỡng hiếp ngay tại nhà trọ, nghi phạm bỏ chạy nhưng không thành vì lý do này

Thế giới 17/12/2023 17:22

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông sau khi cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi ngay tại nhà trọ.

Mới đây, một cô gái tên MM, 18 tuổi, ở Bali, Indonesia, đã bị người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp sau khi trốn khỏi bệnh.

Theo đó, ban đầu MM được điều trị tại một bệnh viện tư sau khi cô cố tự tử do cha mẹ ly hôn. Sau đó, vào ngày 11/12, cô trốn khỏi bệnh viện đang điều trị.

Trên đường đi, cô gặp một người đàn ông lạ không quen biết tự xưng là Ketut. Người đàn ông sau đó đề nghị chở nạn nhân về nhà. Trước đề nghị đó, MM đồng ý lên xe máy của người đàn ông.

Tuy nhiên, Ketut lại đưa cô gái đến một nhà trọ ở địa điểm khác. Lúc này, hung thủ bảo nạn nhân đi tắm. Nhưng vì ít nước nên nạn nhân chỉ rửa mặt và tay chân.

Cô gái 18 tuổi bị cưỡng hiếp ngay tại nhà trọ, nghi phạm bỏ chạy nhưng không thành vì lý do này - Ảnh 1
Cô gái 18 tuổi bị người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp ngay tại nhà trọ. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi rửa mặt xong, nạn nhân ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo đầy đủ trên người. Tuy nhiên, hung thủ đã đẩy lên giường rồi cởi quần áo nạn nhân. Hung thủ ngay lập tức cưỡng hiếp cô gái.

Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, hung thủ đưa nạn nhân về nhà dì ruột. Tuy nhiên, khi đến nhà dì, nạn nhân đã nhanh chóng lấy chìa khóa xe máy của hung thủ. Vì thế hung thủ không thể trốn thoát.

Cuối cùng, hung thủ đã bị bắt giữ và hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

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