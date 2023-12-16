Phát hiện thi thể của người đàn ông bốc mùi chỉ còn lại 3 chiếc xương, 17 chú chó bên cạnh sống được nhờ làm điều kinh hãi này

Thế giới 16/12/2023 17:16

Mới đây, thi thể của một người đàn ông ở Argentina đã bị 17 chú chó ăn thịt sau khi bị bỏ đói quá nhiều ngày.

Theo thông tin từ tờ The Mirror (Anh), Carlos Tonini, một người đàn ông sống một mình ở Argentina, đã liên tục gây ra một mùi hôi thối không rõ nguồn gốc từ nhà mình, khiến hàng xóm không chịu nổi và đã gọi cảnh sát đến để nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát lập tức đến nhà Carlos để kiểm tra, không ngờ họ chỉ tìm thấy 3 mảnh xương trong một chiếc quần và một chiếc áo.

Các cuộc điều tra sau đó của cảnh sát cho thấy không có dấu hiệu đánh nhau trong nhà của Carlos.

Phát hiện thi thể của người đàn ông bốc mùi chỉ còn lại 3 chiếc xương, 17 chú chó bên cạnh sống được nhờ làm điều kinh hãi này - Ảnh 1
Người đàn ông nuôi một đàn 17 con chó tại nhà ở Argentina. Ảnh: The Mirror

Sau khi cảnh sát thẩm vấn con gái của Carlos, SusanaElizabeth Videla Tonini, cô chỉ ra rằng mình đã bất hòa với cha mình và cả hai không liên lạc với nhau trong hai năm. Hàng xóm của Carlos cũng cho biết Carlos luôn là người cô độc.

Sau khi nhân viên điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi 3 chiếc xương, cảnh sát xác định Carlos chết bất ngờ tại nhà không rõ nguyên nhân. 17 chú chó cưng anh nuôi quá đói vì lâu ngày không được cho ăn nên đã ăn xác Carlos.

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