Cô gái 17 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ngay tại nhà nghỉ, hung thủ phát trực tiếp nói một câu khiến ai cũng phẫn nộ

Thế giới 16/12/2023 12:05

Mới đây, một tòa án ở Hàn Quốc đã mở phiên tòa xét xử 5 nghi phạm sau khi cưỡng hiếp tập thể đối với nữ sinh 17 tuổi.

Theo thông tin từ tờ Edaily (Hàn Quốc), ngày 15/12, tòa án quận Daejeon đã mở phiên xét xử vụ cưỡng hiếp tập thể đối với nữ sinh 17 tuổi.

Theo đó, 5 bị cáo gồm cậu bé A, 16 tuổi và cô gái B, 17 tuổi, bị buộc tội phạm gồm tấn công tình dục gây thương tích, sản xuất và phát tán nội dung nhạy cảm, tội gây thương tích thường và các tội khác.

Trên tòa, họ cũng đã thừa nhận tội danh và có nhận thức sâu sắc về hành vi của mình. Tuy nhiên, một số bị cáo bao gồm cậu bé A vẫn khẳng định mức độ liên quan đến vụ án không phù hợp với nội dung buộc tội và tuyên bố rằng họ không phải là kẻ chủ mưu, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Đặc biệt, A, người bị tố là chủ mưu, luật sư bào chữa cho anh ta lập luận rằng anh ta có chỉ số IQ thấp do trước đây bị bắt nạt ở trường và các tù nhân khác chỉ lợi dụng anh ta để phạm tội sau khi biết chuyện.

Cô gái 17 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ngay tại nhà nghỉ, hung thủ phát trực tiếp nói một câu khiến ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1
Nữ sinh 17 tuổi bị giam giữ và cưỡng hiếp ngay trong nhà nghỉ. Ảnh minh họa: Internet

Thiếu niên C, người được liệt vào danh sách đồng phạm, cũng khai nhận, tuy thừa nhận các tội danh thông thường là giam giữ và hành hung nhưng chưa bao giờ chỉ đạo các hành vi tấn công tình dục.

Trước đó, thiếu niên A và những người khác đã bị buộc tội giam giữ, đánh đập nữ sinh D trong một nhà nghỉ ở quận trung tâm Daejeon vào sáng ngày 14/10, đồng thời đe dọa “làm cho cô ấy không thể có con” và cưỡng hiếp nạn nhân.

Công tố viên chỉ ra rằng, ban đầu họ đã đưa nạn nhân đến một quán karaoke, cướp điện thoại di động rồi mạnh tay đánh vào mặt và bụng cô.

Sau đó, họ yêu cầu cô cởi hết quần áo và bắt đầu tấn cưỡng hiếp. Cô gái B còn livestream quá trình này trực tiếp cho bạn bè xem.

Cậu bé A và các bị cáo khác đảm nhận nhiệm vụ giữ chặt nạn nhân để cô ấy không thể chống cự. Sau khi phạm tội, để tránh nạn nhân báo cảnh sát, họ còn quay lại video không mặc quần áo của nạn nhân và dùng để đe dọa.

Sau khi vụ việc xảy ra, tình trạng thể chất của nạn nhân xấu đi nhanh chóng và được đưa đến bệnh viện. Sau khi bệnh viện gọi cảnh sát, tội ác của 5 người đã bị vạch trần, phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

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