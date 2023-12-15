Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ người phụ nữ 39 tuổi sau khi sống cùng thi thể suốt 4 tháng.

Mới đây, ở thành phố Suzuka, tỉnh Mie, Nhật Bản, người phụ nữ thất nghiệp 39 tuổi Okano Yumi sống cùng người cha 71 tuổi Okano Terumi trong một căn hộ.

Vào ngày 14/12, chủ nhà của họ phát hiện đã lâu không gặp Okano Terumi nên đến thăm, không ngờ Okano Hiromi mở cửa và báo rằng cha cô đã chết.

Chủ nhà hoảng sợ ngay lập tức báo cảnh sát và khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện một thi thể đang phân hủy nằm trên chăn ở trong nhà.

Ban đầu xác định, thi thể không có dấu hiệu tổn thương rõ rệt, tuy nhiên nguyên nhân tử vong chi tiết vẫn cần chờ kết quả khám nghiệm pháp y để làm rõ.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Excite Japan

Ngoài ra, cha của người phụ nữ hiện vẫn đang mất tích, nhưng do thi thể đã bắt đầu phân hủy, không thể xác định danh tính chỉ bằng mắt thường.

Do đó, cần đợi kết quả khám nghiệm tử thi để biết chính xác danh tính của người chết. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ Okano với cáo buộc bỏ xác và cô cũng ngay lập tức thú nhận tội.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Okano nói rằng cha anh đã qua đời vào tháng 8 và ông đã được đặt trên chăn mà không di chuyển kể từ đó. Theo lời khai của nghi phạm, đã ít nhất 4 tháng kể từ khi người đàn ông này chết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-song-cung-thi-the-phan-huy-suot-4-thang-canh-sat-kinh-hoang-phat-hien-danh-tinh-that-su-cua-nan-nhan-637991.html