Thử thách tìm chú chó ẩn giấu bên trong chú hề: Nếu làm được bạn sẽ có IQ khiến nhiều người phải kinh ngạc

Thế giới 15/12/2023 10:43

Để tìm được đáp án, bạn cần phải quan sát thật kỹ toàn bộ người chú hề đặc biệt bộ quần áo mà họ đang mặc.

Ảo ảnh quang học luôn khơi gợi sự quan tâm của chúng ta và khiến chúng ta băn khoăn về nhận thức của mình về thực tế. Một ảo ảnh quang học gần đây đã lan truyền trên mạng khiến người xem hoang mang và tò mò.

Ảo ảnh cụ thể này pha trộn giữa điều kỳ ảo và điều đáng lo ngại bằng cách yêu cầu người xem xác định một hình ảnh ẩn bên trong bức ảnh trông có vẻ ngây thơ của một chú hề.

Thử thách tìm chú chó ẩn giấu bên trong chú hề: Nếu làm được bạn sẽ có IQ khiến nhiều người phải kinh ngạc - Ảnh 1
Thử thách tìm chú chó. Ảnh: India Times

Mặc dù một số ảo ảnh quang học dễ giải quyết hơn những ảo ảnh khác, nhưng chúng đều là những bài tập tinh thần tuyệt vời. Người xem được thử thách xác định vị trí của một chú chó trong bức vẽ này của Juan Luis Roldan mà không bị phân tâm quá mức bởi gã hề.

Nó được giấu đâu đó hay đâu đó trên bộ áo liền quần màu đỏ tươi của anh ấy? Những người thử thực hiện có thể phải xoay hình ảnh hoặc nheo mắt để nhìn thấy con vật ẩn giấu.

Nếu vẫn chưa tìm ra chú chó, bạn có thể xem đáp án dưới đây.

Thử thách tìm chú chó ẩn giấu bên trong chú hề: Nếu làm được bạn sẽ có IQ khiến nhiều người phải kinh ngạc - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố tâm lý

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