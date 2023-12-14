Nữ sinh 15 tuổi sinh con tại nhà nhưng làm đứa trẻ tử vong, sau đó bị bạn trai xúi giục chôn thi thể trước sân nhà

Thế giới 14/12/2023 11:31

Mới đây, một nam thanh niên ở Singapore đã thừa nhận hành vi cưỡng hiếp và xúi giục người khác chôn thi thể đứa bé mới sinh ra.

Shin Min Daily News đưa tin, một nam sinh 17 tuổi ở Singapore mới đây đã bị cáo buộc với hai tội danh, một là cưỡng hiếp bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên và hai là xúi giục người khác giấu xác em bé bị bỏ rơi.

Sau đó, nam thanh niên này cũng đã nhận tội vào sáng ngày 13/12 và sẽ chờ báo cáo giám sát quản chế được công bố trước khi tuyên án, vụ án sẽ được ấn định vào ngày 24/1 năm sau.

Vì chưa đủ 18 tuổi khi phạm tội nên truyền thông không được tiết lộ tên và thông tin của bị cáo, theo quy định của luật pháp Singpore.

Theo mô tả vụ án, hai người là bạn học cấp 2 và bắt đầu hẹn hò từ năm 2020, khi đó bị cáo 14 tuổi, còn cô gái 15 tuổi.

Vào tháng 7 cùng năm, khi em trai của bị cáo không có ở nhà, bị cáo đã đưa cô gái về nhà và có quan hệ không sử dụng biện pháp phòng tránh.

Nữ sinh 15 tuổi sinh con tại nhà nhưng làm đứa trẻ tử vong, sau đó bị bạn trai xúi giục chôn thi thể trước sân nhà - Ảnh 1
Nữ sinh 15 tuổi bị bạn trai xúi giục chôn thi thể đứa trẻ mới sinh . Ảnh: China Press

Bị cáo cho rằng do tuổi trẻ khó mua được bao cao su, nên cả hai đã quan hệ trong tình huống không có biện pháp phòng tránh.

Vào tháng 1 năm sau đó, cô gái không có kinh trong hai tháng và nghi ngờ mình đang mang bầu, bị cáo đã sử dụng tiền tiết kiệm để mua que thử thai trên mạng và xác nhận mình đang mang bầu.

Cả hai đã đồng ý giữ bí mật và bắt đầu thử nhiều phương pháp tự phá thai, nhưng không thành công.

Cuối cùng, vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, cô gái đã tự sinh con tại nhà, đẻ ra một đứa bé trai đã chết trong bụng. Bị cáo đã đồng hành qua video call trong suốt quá trình.

Sau đó, cô gái dùng báo bọc xác em bé rồi giấu trong tủ, sau đó bị cáo nhắc nhở rằng giấu đứa trẻ ở nhà rất nguy hiểm nên hai ngày sau khi sinh, cô gái đã chôn đứa bé ở sân trước nhà.

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