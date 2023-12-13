Cảnh sát Mỹ đã ngay lập tức bắt giữ cha mẹ của nạn nhân sau khi một bé trai 5 tuổi tử vong do sử dụng súng.

Mới đây, ngày 9/12, một vụ bắn súng gây chết người đã xảy ra ở thành phố Detroit, Mỹ.

Theo đó, Sturlin Minion, 5 tuổi, đã vô tình tự bắn vào mặt mình khi đang chơi trên giường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khi vụ việc xảy ra, cha mẹ không có ở trong nhà, chỉ có 4 anh em nhỏ trong độ tuổi từ 4 đến 8 tuổi, những đứa trẻ nhỏ này đã chứng kiến một vụ án mạng trong độ tuổi rất nhỏ.

Cảnh sát trưởng thành phố Detroit, James White, cho biết: “Điều này hoàn toàn vô lý, vô trách nhiệm, ngu ngốc và đáng lẽ không nên xảy ra. Thế là đủ rồi. Bây giờ, một đứa trẻ khác đã chết chỉ vài tuần trước lễ Giáng sinh. Ban đầu nó đáng lẽ phải mong chờ những món quà Giáng sinh, nhưng cha mẹ đã bỏ quên súng của họ”.

Bố của nạn nhân đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi một đứa trẻ 5 tuổi đã tử vong. Ảnh minh họa: Internet

Sau vụ án nổ súng, cha mẹ của cậu bé chỉ trở về nhà sau đó và ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ.

Bà nộ Sophia Perryman trong cuộc phỏng vấn đã biểu lộ sự đau buồn và cho biết cháu trai đã qua đời là một đứa trẻ xinh đẹp.

Lúc vụ việc xảy ra, con trai bà đang đi làm việc. “Mỗi lần tôi gửi tin nhắn cho con trai, nó luôn đang làm việc. Và ngày đó, nó cũng đi làm. Nếu tôi rảnh vào ngày đó, tôi có thể giúp chăm sóc đứa bé”, bà Sophia nói.

Bé gái 13 tuổi bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp, mẹ nghe tin sốc qua đời sau đó 1 ngày Cảnh sát Indonesia đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được trình báo về vụ cưỡng hiếp tập thể đối với bé gái 13 tuổi.

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