Bé gái 13 tuổi bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp, mẹ nghe tin sốc qua đời sau đó 1 ngày

Thế giới 13/12/2023 15:02

Cảnh sát Indonesia đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được trình báo về vụ cưỡng hiếp tập thể đối với bé gái 13 tuổi.

Mới đây, ở tỉnh Tây Java, Indonesia, một bé gái 13 tuổi đã bị 4 nam thanh niên hàng xóm cưỡng hiếp. Mẹ nghe tin qua đời vì quá sốc khi con mình trở thành nạn nhân

“Ban đầu, khi thấy con có dấu hiệu không ổn, bố mẹ đã hỏi và đứa trẻ đã thú nhận rằng mình bị 4 người cưỡng hiếp. Mẹ nạn nhân đã sốc đến mức qua đời sau đó 1 ngày. Chúng tôi đã phát hiện ra liền báo cho cảnh sát”, một quan chức ở địa phương cho biết vào ngày 11/12.

Được biết, nạn nhân đã thú nhận với mẹ rằng trước khi bị 4 hung thủ cưỡng hiếp tập thể, cô đã bị ép uống rượu mạnh.

Bé gái 13 tuổi bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp, mẹ nghe tin sốc qua đời sau đó 1 ngày - Ảnh 1
Bé gái bị 4 người đàn ông hàng xóm cưỡng hiếp. Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng ngạc nhiên hơn, nạn nhân là con gái duy nhất trong số 4 anh em. Ngoài ra, nạn nhân còn bị ảnh hưởng tâm lý và hiện vẫn chưa thể đến trường.

Do sự việc này, gia đình đã ngay lập tức trình báo sự việc xảy ra với con gái mình lên cảnh sát. Gia đình hy vọng những thủ phạm sẽ bị bắt ngay lập tức và bị trừng phạt nghiêm khắc nhất có thể.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra thông qua lời khai của nạn nhân.

 

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