Mới đây, một người đàn ông ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đâm tử vong vợ mình trước mặt cháu gái 4 tuổi.

Theo thông tin từ ET Today (Đài Loan), cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy một người đàn ông 57 tuổi họ Zeng và người vợ họ Hu 44 tuổi đã kết hôn được nhiều năm. Khoảng 2 giờ sáng ngày 8/12, người đàn ông bất ngờ hỏi vợ có phải cô đang ngoại tình trong phòng khách nhà mình không.

Người vợ bối rối và xảy ra tranh cãi. Người đàn ông tức giận dùng dao gọt trái cây đâm vào ngực vợ ngay trước mặt cháu gái. Người vợ bị thương ngay lập tức ngã xuống đất, cháu gái thì hoảng sợ tại chỗ.

Sau vụ việc, người đàn ông đã nhờ cháu gái 4 tuổi của mình gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng đưa những người bị thương đến bệnh viện, nhưng cuối cùng cô đã chết vì vết thương.

Nạn nhân ngã xuống đất sau khi chồng dùng dao tấn công vào ngực. Ảnh minh họa: Internet

Tại phiên tòa tái thẩm, người đàn ông này đã thừa nhận phạm tội và cho rằng mình phạm tội vì nghi ngờ vợ ngoại tình. Người đàn ông hiện đang bị giam giữ vì tình nghi giết người.

Bước đầu, bác sĩ pháp y xác định vết đâm vào ngực nạn nhân sâu 13, 14 cm, từ phía ngực phải đâm vào phía ngực trái, là một vết thương gây tử vong.

Bên cạnh đó, con dao trái cây đã đâm vào tận phần cán dao, cho thấy người đàn ông có ý định giết người có chủ đích.

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