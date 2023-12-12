Tìm thấy thi thể bé gái 4 tuổi bị vứt bỏ trong bãi rác, nghi bị cưỡng hiếp trước khi qua đời

Thế giới 12/12/2023 14:41

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ nam thanh niên 22 tuổi sau khi cưỡng hiếp và sát hại bé gái 4 tuổi,

Mới đây, ở Brazil, thi thể của một bé gái 4 tuổi tên Kemilly Silva đã được phát hiện bên trong chiếc túi nhựa đựng thức ăn và vứt ở bãi rác.

Theo đó, mẹ của bé gái, Suellen da Silva, cho biết, vào đêm ngày 8/8, bà để con gái 4 tuổi Kemilly và các anh chị em khác ở nhà vì phải đi dự tiệc nhà hàng xóm nên nhờ chú, dì của bọn trẻ đến chăm sóc.

Tuy nhiên, khi cô trở về vào sáng hôm sau lúc 5 giờ, cô phát hiện cửa nhà đã mở, và Kemily đã mất tích.

Ban đầu gia đình nghĩ rằng Kemily bị người lạ bắt cóc, nên đã ngay lập tức báo cáo cho cảnh sát.

Khi người dân trong khu vực giúp tìm kiếm tung tích của bé gái, họ đã lao đến nhà của Reynaldo Rocha, 22 tuổi, trước cả cảnh sát và đánh anh ta, sau đó đưa đến đồn. Reynaldo thú nhận rằng anh ta biết bé gái sẽ ở nhà một mình vào ngày đó, nên đã đến đón đi.

Tìm thấy thi thể bé gái 4 tuổi bị vứt bỏ trong bãi rác, nghi bị cưỡng hiếp trước khi qua đời - Ảnh 1
Bé gái 4 tuổi bị nam thanh niên sát hại sau khi mẹ nạn nhân vằng nhà. Ảnh: ET Today

Hàng xóm cho biết họ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ nhà Reynaldo vào ngày xảy ra vụ việc và tìm thấy vết máu trong nhà anh ta.

Chú của nạn nhân cho biết, khuôn mặt của cô gái đã bị tô vít xuyên qua và không thể nhận dạng được, ông hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi cho cái chết của cô gái.

Cảnh sát điều tra phát hiện rằng vào ngày 21/2/2021, Reynaldo đã cùng hai thanh niên khác cướp điện thoại và túi xách của một phụ nữ trên bãi biển.

Một trong số đó còn dùng dao đâm thương nạn nhân và Reynaldo đã bị bắt ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, do không có tiền án, Reynaldo cuối cùng đã được tòa án ra lệnh thả tự do.

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