Phát hiện thi thể nữ sinh đang mang thai trong nhà trọ, nghi bị bạn trai sát hại

Thế giới 11/12/2023 15:32

Cảnh sát Indonesia đã nghi ngờ bạn trai của nạn nhân cố tình phá thai dẫn đến cái chết của nữ sinh 21 tuổi.

Theo thông tin từ Kompas.com, MF, 21 tuổi, một nữ sinh đang mang thai 3 tháng được phát hiện đã tử vong trong một phòng trọ ở Đông Nam Sulawesi.

Khi được phát hiện đã chết, nạn nhân nằm ngửa, dang rộng hai chân, mặc bộ đồ ngủ màu hồng có họa tiết màu đen.

Ngoài ra, nạn nhân còn mặc tã người lớn dính đầy máu. Qua điều tra của cảnh sát, nữ sinh viên một trường đại học được cho là đã tử vong sau khi ăn quả dứa non mà bạn trai cô, IR, đưa cho cô để phá thai trong bụng.

Cảnh sát cho biết nạn nhân lần đầu tiên được đồng nghiệp có tên là WD phát hiện tại một phòng trọ ở tỉnh Đông Nam Sulawesi vào sáng 13/2.

WD nhìn thấy nạn nhân nhắm mắt, thi thể bất động trên nệm. Sau đó, WD đã nhờ người dân xung quanh địa điểm giúp đỡ.

Một người dân làm nghề tạp vụ sau đó nhìn thấy nạn nhân từ ngoài cửa thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Phát hiện thi thể nữ sinh đang mang thai trong nhà trọ, nghi bị bạn trai sát hại - Ảnh 1
Cô gái 21 tuổi được phát hiện đã tử vong trong một phòng trọ. Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức cảnh sát địa phương nói: “Nạn nhân dang rộng cả hai chân và mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng có hoa văn màu đen, ngoài ra còn mặc tã dành cho người lớn dính đầy máu”.

Tiếp đó, cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ án và nạn nhân được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Dựa vào lời khai của nhân chứng được cảnh sát xác định, nạn nhân đã mang thai được 3 tháng.

Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân tử vong là do ăn phải quả dứa non do bạn trai có tên viết tắt là IR tặng.

Bởi cách đây 1 tuần, bạn trai đã đưa cho nạn nhân một quả dứa non để cô phá thai. Một quan chức cảnh sát cho biết: “Và việc này đã được bạn trai của nạn nhân thực hiện nhiều lần với mục đích cố gắng phá thai trong bụng của MF”.

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