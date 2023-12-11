Thử thách tìm chú chó trong 9 giây: Nếu làm được bạn có IQ cao và khả năng quan sát nhạy bén như chim đại bàng

Thế giới 11/12/2023 10:40

Để tìm được chú chó, bạn cần quan sát kỹ từng chi tiết đặc biệt là bất kỳ các loài động vật nào xuất hiện trong bức ảnh.

Sẵn sàng cho một thử thách khó khăn? Hãy đi sâu vào ảo ảnh quang học này mà bạn nhất định phải thử ! Hãy sẵn sàng kiểm tra khả năng quan sát chi tiết của bạn, giống như kỹ năng quan sát nhạy bén của chim ưng.

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh mê hoặc có khả năng đánh lừa tâm trí, định hình lại cách chúng ta nhìn nhận thực tế. Họ tạo ra các yếu tố tưởng tượng hoặc khéo léo che giấu những chi tiết quan trọng thường thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Bất chấp nhiều năm nghiên cứu, phần lớn về ảo ảnh quang học vẫn còn bí ẩn và khó nắm bắt, khiến các nhà nghiên cứu tò mò khi họ khám phá nguồn gốc và tác dụng của chúng.

Ngoài việc giải trí đơn giản, những ảo ảnh này còn hoạt động như một bài kiểm tra giấy quỳ để đánh giá trí thông minh, đóng vai trò là công cụ có giá trị để đánh giá chỉ số IQ của một cá nhân.

Hơn nữa, những hiện tượng thị giác này cung cấp những hiểu biết hấp dẫn về những đặc điểm tính cách tiềm ẩn.

Thử thách tìm chú chó trong 9 giây: Nếu làm được bạn có IQ cao và khả năng quan sát nhạy bén như chim đại bàng - Ảnh 1
Tìm chú chó trong 9 giây. Ảnh: India Times

Thử thách của bạn trong bài kiểm tra này là kiểm tra cẩn thận ảo ảnh quang học và tìm ra chú chó ẩn trong phòng khách được mô tả trong hình ảnh. Khám phá chú chó ẩn giấu là một kỳ tích mà chỉ có người đặc biệt thông minh mới có thể đạt được.

Để thêm một chút phấn khích, thời gian thử thách sẽ bị hạn chế. Lấy đồng hồ bấm giờ của bạn và đặt thành 9 giây. Bạn phải xác định con chó ẩn trong ảo ảnh quang học trong khung thời gian này.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm chú chó trong 9 giây: Nếu làm được bạn có IQ cao và khả năng quan sát nhạy bén như chim đại bàng - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
Cô gái 18 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể sau khi uống rượu đến bất tỉnh, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Cô gái 18 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể sau khi uống rượu đến bất tỉnh, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Cánh sát Indonesia đã bắt giữ 4 người đàn ông sau khi cưỡng hiếp cô gái 18 tuổi đang bất tỉnh do say rượu.

Xem thêm
Từ khóa:   ảo ảnh quang học tâm lý câu đố

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 35 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 18 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 20 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 23 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích