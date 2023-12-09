Cảnh sát Indonesia đã tìm thấy thi thể của đứa bé trong tình trạng chân trái không còn sau 4 ngày tìm kiếm.

Ngày 12/2, Jemi Tambanua, một người đàn ông 42 tuổi ở tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia, đã sát hại bé gái hàng xóm 5 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, Jemi còn cưỡng hiếp thi thể nạn nhân ở một đồn điền bỏ hoang.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết sau khi sát hại, hung thủ đã dùng bao tải chở thi thể nạn nhân tới một khu đồn điền bỏ hoang và quan hệ ngay tại đó.

Đến ngày 16/2, thi thể của nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không còn chân trái. Quan chức này cho biết: “Giả định của chúng tôi là nạn nhân có thể đã bị động vật ăn thịt vì thi thể của đứa trẻ bị vứt trong một đồn điền bỏ hoang và có nhiều loài hoang dã”.

Người đàn ông trong đoạn video đã thừa nhận hành vi sát hại bé gái 5 tuổi. Ảnh: TribunNews.com

Sau khi bị bắt, Jemi thừa nhận thực hiện hành vi tàn ác này vì khó chịu với việc cha của nạn nhân thường xuyên mở nhạc ầm ĩ.

Jemi còn bày tỏ lời thú nhận này trong một video lan truyền trên mạng xã hội. Trong đoạn video, Jemi được nhìn thấy khi đang bị cảnh sát thẩm vấn trên xe hơi.

Lúc đó, Jemi cho biết anh muốn kết thúc cuộc đời sau khi sát hại đứa trẻ. Anh thừa nhận rằng không còn ai yêu thương anh nữa. Jemi nói: “Nếu chỉ là án chung thân thì tôi không muốn. Tôi thích bị tử hình”.

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