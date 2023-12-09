Thử thách tìm bông hồng đặc biệt trong 8 giây: Nếu tìm thấy bạn sẽ là người có bộ não xử lý cực kỳ nhanh nhạy

Thế giới 09/12/2023 10:52

Để tìm ra bồng hồng đặc biệt, bạn cần phải nhìn kỹ các chi tiết trên bông hồng đặc biệt các chiếc lá xung quanh.

Ảo ảnh quang học là hiện tượng thị giác đánh lừa nhận thức của chúng ta, khiến chúng ta nhìn thấy thứ gì đó không khớp với thực tế hoặc có vẻ khác với thực tế.

Chúng tác động đến cách bộ não chúng ta diễn giải thông tin hình ảnh, thường khai thác các giả định, kỳ vọng hoặc thành kiến ​​của bộ não về thế giới.

Ảo ảnh quang học xảy ra do cách thức phức tạp mà bộ não của chúng ta xử lý thông tin hình ảnh, kết hợp đầu vào giác quan với những kỳ vọng và trải nghiệm trước đó của chúng ta.

Chúng không chỉ hấp dẫn mà còn giúp các nhà khoa học hiểu được hệ thống thị giác của chúng ta hoạt động như thế nào.

Thử thách tìm bông hồng đặc biệt trong 8 giây: Nếu tìm thấy bạn sẽ là người có bộ não xử lý cực kỳ nhanh nhạy - Ảnh 1
Tìm bông hồng đặc biệt trong 10 giây. Ảnh: India Times

Việc tìm kiếm một bông hồng ẩn trong một khung thời gian nhất định thường giúp bộ não của bạn tìm thấy bông hồng kỳ lạ được giấu nhanh hơn. Vì vậy, bạn có thời gian 8 giây để tìm ra bông hoa hồng đặc biệt.

Hãy kiểm tra tất cả các góc của hình ảnh để tìm bông hồng độc đáo cần được xác định. Bạn đã phát hiện ra bông hoa khó nắm bắt? Nếu không, bạn không cần phải lo lắng về giải pháp. Hãy xem phần tiếp theo để biết nó ở đâu.

Thử thách tìm bông hồng đặc biệt trong 8 giây: Nếu tìm thấy bạn sẽ là người có bộ não xử lý cực kỳ nhanh nhạy - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times. 
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