Cảnh sát Indonesia sau khi phát hiện thi thể nạn nhân đã bắt giữ 2 nghi phạm vì tội cưỡng hiếp và sát hại trẻ vị thành viên

Tối ngày 15/5, AE (15 tuổi), một nữ sinh trung học ở Đông Java, Indonesia đã bị bạn cùng lớp là AB (15 tuổi) sát hại.

Khi gây án, AB đi cùng với MA (19 tuổi), không phải là bạn cùng lớp của nạn nhân và hung thủ.

Trước đó, AE được tuyên bố mất tích khoảng một tháng. Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết AE được gia đình trình báo mất tích vào ngày 15/5/2023. Trước khi mất tích, AE còn chào tạm biệt gia đình và muốn đi chợ đêm.

Sau đó vào ngày 13/6/2023, người ta tìm thấy AE chết trong bao tải ở ngay mương thoát nước dưới giao lộ đường sắt ở thành phố Mojokerto, Đông Java.

AB sau đó đã thừa nhận rằng anh ta giết AE để trả thù vì bị yêu cầu đóng tiền lớp trị giá 5.000 IDR (khoảng 7.800 đồng).

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết AE đã được AB liên hệ với tại một địa điểm trước khi bị sát hại. Cùn lúc đó, AB đã hợp tác với MA, người có kế hoạch cướp hoặc trộm vì cần thêm tiền để sửa điện thoại.

Nạn nhân 15 tuổi bị bạn trai sát hại do mâu thuẫn về tiền bạc. Ảnh: Tribunkaltim.co

“Nạn nhân đã nói chuyện với hung thủ hai lần qua điện thoại di động”, quan chức này cho biết. Sau đó họ gặp nhau tại một địa điểm đã định trước không xa nhà bố mẹ AB, đó là một nơi yên tĩnh trên cánh đồng lúa.

Lúc này, nạn nhân đang ngồi trên xe máy thì bị AB bóp cổ. Hậu quả nạn nhân ngã xuống. Sau đó, hung thủ giẫm lên tay nạn nhân, còn bàn tay thì bóp cổ cho đến khi tử vong.

Sau khi nạn nhân tử vong, người ta phát hiện AE bị MA cưỡng hiếp trong lúc AB đang tìm bao tải, dây thừng để phi tang thi thể.

“Lúc đó chỉ có MA mới cưỡng hiếp nạn nhân, còn AB không làm với lý do còn tức giận”, một quan chức cảnh sát khác cho hay.

Sau khi thực hiện hành vi, hai hung thủ quấn thi thể nạn nhân rồi cho vào bao tải màu trắng. “Khi thủ phạm chuẩn bị vứt xác nạn nhân, họ đã bị hàng xóm hỏi về gói túi đó và AB đã trả lời rằng đó là rác”, quan chức này nói.

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