Anh trai cưỡng hiếp em gái 6 tuổi suốt 5 năm, bố mẹ biết chuyện nhưng không cứu với lý do gây sốc

Thế giới 07/12/2023 14:08

Mới đây, một tòa án ở Hàn Quốc đã tuyên phạt 15 năm tù đối với nam thanh niên 22 tuổi sau khi cưỡng hiếp em gái suốt 5 năm.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Tòa án quận Daegu vào ngày 5/12 đã ra phán quyết rằng A, 22 tuổi, sống ở thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk-do, bị kết án 12 năm tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi.

Luật sư của nguyên đơn khai trước tòa rằng nạn nhân đã bị cưỡng hiếp một đến hai lần một tuần trong 5 năm, bị đơn cũng thừa nhận tội ác và các bằng chứng liên quan.

Theo tài liệu của tòa án, bắt đầu từ năm 2018, bị cáo khi đó mới 17 tuổi, bắt đầu cưỡng hiếp em gái đang học lớp 1, 5 năm tiếp theo, anh ta không những tiếp tục phạm tội mà còn đe dọa “nếu kể cho ba mẹ biết, tôi sẽ giết em” và “nếu không nghe lời, tôi sẽ giết em”.

Anh trai cưỡng hiếp em gái 6 tuổi suốt 5 năm, bố mẹ biết chuyện nhưng không cứu với lý do gây sốc - Ảnh 1
Em gái bị anh trai cưỡng hiếp suốt 5 năm. Ảnh: ET Today

Mặc dù nạn nhân đã phải phá thai và cũng đã nói với cha mẹ về nỗi đau mà cô đã chịu đựng suốt nhiều năm, nhưng ba mẹ chỉ coi thường với lý do “có nhiều con khác nữa” và không hề thực hiện bất kỳ hành động nào. Cho đến khi cô tâm sự với cố vấn trường học, giáo viên mới cuối cùng gọi cảnh sát.

Hiện, nạn nhân đã bị buộc phải tách khỏi gia đình và sống trong cơ sở bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, anh A đã kháng cáo với lý do mức án quá nặng.

Ban đầu công tố viên đề nghị mức án 15 năm tù về tội ác dã man của bị cáo và hiện tại họ cũng đệ đơn kháng cáo với lý do án phạt quá nhẹ.

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