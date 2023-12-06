Vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp: Nghi phạm đâm vào vùng kín nạn nhân, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính

Thế giới 06/12/2023 16:44

Khi người nhà đến hiện trường thì thấy bé gái trong tình trạng nửa dưới không mặc quần và còn bị chảy máu ở vùng kín.

Mới đây, một vụ cưỡng hiếp bé gái 3 tuổi đã xảy ra ở bang Bihar, Ấn Độ. Theo đó, một bé gái 3 tuổi đang ngủ với mẹ vào tối ngày 4/12 thì có người vào nhà bắt cóc và đưa cô đến khu vườn gần đó để cưỡng hiếp.

Sau khi hoàn thành, nghi phạm còn dùng dao đâm vào vùng kín nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường.

Vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp: Nghi phạm đâm vào vùng kín nạn nhân, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính - Ảnh 1
Bé gái 3 tuổi bị người đàn ông chưa xác định danh tính cưỡng hiếp. Ảnh minh họa: Internet

Khi các thành viên trong gia đình không tìm thấy đứa trẻ trên giường, họ đã tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng phát hiện ra nạn nhân ở khu vườn trong trạng thái bán khỏa thân vào sáng hôm sau. Ngoài ra, họ còn nhìn thấy máu chảy rất nhiều từ vùng kín.

“Chúng tôi đã nhận được đơn khiếu nại về vấn đề này. Đến nay chúng tôi vẫn chứa thể xác định danh tính nghi phạm. Còn việc điều trị của bé gái vẫn đang được tiến hành tại bệnh viện. Chúng tôi đang nỗ lực xác định nghi phạm dựa trên những bằng chứng khoa học thu thập tại hiện trường và trên cơ thể nạn nhân”, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

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Bố của nạn nhân tỏ ra bức xúc và mong muốn lực lượng chức năng điều tra rõ vụ việc sau khi nghi phạm cưỡng hiếp đến chết

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