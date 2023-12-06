Nữ sinh 17 tuổi bị cưỡng hiếp đến chết, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 06/12/2023 15:04

Bố của nạn nhân tỏ ra bức xúc và mong muốn lực lượng chức năng điều tra rõ vụ việc sau khi nghi phạm cưỡng hiếp đến chết

Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một nam sinh với tên viết tắt là WAS (17 tuổi), người đã cưỡng hiếp một nữ sinh cùng trường tên là PJS (15 tuổi), trong một nhà trọ tại thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, từ đó dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Ông cho biết quá trình điều tra đã được tiến hành. Bắt đầu từ việc điều tra một số nhân chứng và hiện trường.

Trước đó, đã có tin đồn rằng PJS đã tử vong sau khi bị một học sinh khác cưỡng hiếp. Cha của nạn nhân, US (38 tuổi), nghi ngờ rằng con gái mình đã bị giết.

US, người làm công việc thu gom phế liệu hàng ngày, cho biết con gái đã trút hơi thở cuối cùng của mình khi đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện vào sáng ngày 2/12.

Người đàn ông này cũng kể lại sự việc xảy ra với con gái mình. Ban đầu, vào buổi sáng ngày 1/12, con gái ông đi đến trường cùng bạn của cô.

Vào buổi trưa, ông nhận được tin tức rằng con gái ông chưa về nhà vì tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường. Tuy nhiên, vào đêm muộn con gái ông vẫn chưa về. Ông bắt đầu lo lắng.

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Cô gái tử vong sau khi bị nghi phạm cưỡng hiếp. Ảnh minh họa: Internet

“Đột nhiên, số điện thoại của con gái tôi gọi về, nhưng người trả lời là một người phụ nữ khác. Cô ấy nói rằng con gái tôi như bị hôn mê, co giật ở nhà trọ. Chúng tôi được cho biết địa chỉ. Tôi và vợ tôi lập tức đến đó”, ông nói.

Khi đến hiện trường, PJS được thấy nằm trên giường trong căn phòng trọ ở tầng hai. Tình trạng của PJS rất nghiêm trọng và khó để giao tiếp.

“Phòng trọ đó không có đèn. Con tôi không mặc đồng phục. Chỉ mặc áo ba lỗ và quần tập. Ánh mắt vô hồn, tóc ướt, miệng và mũi sùi bọt mép”, ông nói.

“Không mặc quần lót, có máu ở vùng kín, một số bao cao su được tìm thấy xung quanh cùng với một số chai đồ uống”, ông cho biết thêm.

US khẳng định rằng lúc đó ông ngay lập tức nghi ngờ một học sinh nam đã đưa PJS từ trường về, đó là WAS. Do đó, ông liền thông báo cho cảnh sát để bắt giữ nghi phạm

“Nhưng tôi nghi ngờ rằng không chỉ có anh ta WAS mà còn có một số người khác. WAS mới kết bạn với con tôi hai tuần trước qua mạng xã hội”, ông tiết lộ.

Tiếp theo, Mỹ đã báo cáo với Cảnh sát Medan. Trong khi đó, vợ anh đưa PJS đến phòng khám ở gần đó.

Sau đó, PJS được đưa đến bệnh viện để tiến hành khám tử thi, sau đó trở về nhà để nghỉ ngơi. Gần nửa đêm, mũi PJS sùi bọt mép khi nằm cạnh mẹ.

“Vì có bọt chảy ra từ mũi nên anh ấy ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Rồi, khi còn ở phòng cấp cứu, con tôi đã qua đời”, ông nói.

“Tôi nghi ngờ PJS đã bị cưỡng hiếp và ép uống thứ gì đó khiến cơ thể cô ấy trở nên như vậy. Bởi vì con tôi nôn mửa và có mùi như rượu”, anh nói tiếp.

US nhấn mạnh ông hy vọng vụ việc liên quan đến con trai mình sẽ sớm được cảnh sát làm sáng tỏ. Ông muốn tất cả những thủ phạm liên quan phải bị bắt và bị truy tố.

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