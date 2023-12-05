Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ người đàn ông 57 tuổi sau khi cưỡng hiếp nạn nhân ngay trên ô tô.

Mới đây, ở bang Sabah, Malaysia, đã xảy ra vụ chú ruột cưỡng hiếp cháu gái 12 tuổi khi đang đưa từ trường về nhà.

Theo đó, do bé gái gần đây đã phản đối việc bị chú ruột đưa đón nên mẹ của bé đã nảy ra nghi ngờ và hỏi thăm, từ đó vụ việc này mới được tiết lộ, sau đó gia đình đã đến đồn cảnh sát để báo án.

Ngay sau khi cảnh sát đã nhận được thông báo thì nhanh chóng bắt giữ nghi phạm 57 tuổi để tiến hành điều tra.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết cô bé luôn được nghi phạm đưa đến trường nhưng gần đây cô bé tỏ ra rất phản kháng, người mẹ nghi ngờ và hỏi han con gái trước khi tiết lộ vụ việc.

Bé gái tỏ ra kháng cự khi để chú ruột đưa đi học. Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên lời kể của bé gái, nghi phạm đã cưỡng hiếp khi đưa nạn nhân trở về nhà vào tháng 8 năm nay, khi ô tô dừng bên lề đường tại một địa điểm ở bang Sabah.

Quan chức này nói rằng, sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm vào lúc 2 giờ chiều ngày 27/10 và tịch thu quần áo và ô tô của người đàn ông để tiến hành điều tra tiếp tục.

“Theo điều tra ban đầu, nghi phạm chỉ cưỡng hiếp một lần duy nhất. Sau khi thỏa mãn thú vui của mình, hắn đã đưa bé gái trở về nhà như thường lệ”, quan chức này cho hay.

Bé gái 7 tuổi tử vong một cách bí ẩn ngay tại bệnh viện, nghi bị chú ruột cưỡng hiếp nhiều lần Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông sau khi cưỡng hiếp cháu gái 7 tuổi, từ đó dẫn đến cái chết của nạn nhân.

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