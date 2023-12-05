Cảnh sát Malaysia đã tiến hành mở cuộc điều tra sạu khi phát hiện thi thể người phụ nữ đã bị sát hại cách đây 2 năm.

Theo thông tin từ China Press, mới đây, thi thể của một người phụ nữ trong khối bê tông đã được phát hiện ở bang Selangor, Malaysia.

Được biết, sau khi sát hại nạn nhân đã bị bỏ vào bồn nước trong phòng tắm và bịt kín bằng xi măng.

Hiện tại, cảnh sát đang điều tra danh tính của nạn nhân và động cơ của vụ án này, đồng thời đã bắt giữ một đối tượng bị nghi ngờ.

Chủ căn nhà xảy ra vụ án là một người đàn ông gốc Hoa, ông đã cho thuê căn nhà này 4 năm trước nhưng người thuê đã chuyển đi 2 năm trước đó.

Gần đây, khi chủ nhà yêu cầu các công nhân làm việc tại đây để sửa chữa, vụ án này mới được phát hiện. Cảnh sát tạm thời không loại trừ khả năng nạn nhân đã bị giết ít nhất 2 năm trước đó.

Thi thể người phụ nữ được tìm thấy trong phòng tắm. Ảnh: ET Today

Trước đó, người thuê nhà cuối cùng là hai người đàn ông đến từ Ấn Độ, sống trong ngôi nhà từ năm 2019 đến năm 2021.

Nguồn tin cho biết, sau khi hai người thuê nhà dọn đi, chủ nhà người Trung Quốc đã kiểm tra ngôi nhà và phát hiện bồn rửa trong phòng tắm được bịt kín bằng xi măng. Liên hệ với những người thuê nhà để hỏi thăm nhưng không nhận được phản hồi nào.

Chủ nhà tháng trước đã thuê thợ cải tạo người nước ngoài tiến hành cải tạo ngôi nhà nhưng khi đập xi măng ra thì phát hiện có một thi thể giấu bên trong nên nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã ngay lập tức cử đội khoa học pháp y đến hiện trường để thu thập chứng cứ, điều tra.

Lực lượng cứu hộ cũng được điều động đến hiện trường để dùng khoan điện và các dụng cụ khác để khoan xuyên xi măng và hỗ trợ cảnh sát đưa thi thể ra ngoài.

Qua quan sát, khi đưa thi thể ra ngoài, kiểm tra ban đầu được cho là của một phụ nữ, hình dáng thi thể vẫn còn nguyên vẹn.

Một quan chức cảnh sát bang Selangor đã xác nhận vụ việc và cho biết cảnh sát sẽ đưa ra tuyên bố sau để giải thích chi tiết về vụ giết người.

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