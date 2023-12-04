Mới đây, cảnh sát Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện thi thể cô gái 24 tuổi mất tích trong thùng rác.

Theo thông tin từ tờ New York Post, Jaclyn Elmquist, 24 tuổi, một cô gái xinh đẹp người Mỹ, đã mất tích sau một bữa tiệc của công ty.

Hình ảnh cuối cùng được camera giám sát ghi lại là lúc cô đi lảo đảo trên vỉa hè , sau đó vào một tòa nhà cao cấp, nhưng đó không phải là nhà của cô.

Cuối cùng, cô được công nhân phát hiện đã tử vong trong một chiếc thùng rác. Em trai của nạn nhân đã đăng bài trên mạng xã hội, cho biết Elmquist sau khi tham gia buổi tiệc, không trở về nhà ở Brooklyn và không đi làm vào ngày hôm sau.

Gia đình cũng đã đăng thông báo tìm người, hy vọng mọi người trong khu vực biết tin này.

Jaclyn Elmquist được phát hiện đã tử vong trong thùng rác. Ảnh: ET Today

Cảnh sát cho biết vẫn chưa rõ liệu Elmquist có say rượu hay không nhưng có thể cảnh sát vẫn đang điều tra.

Bạn bè của Elmquis nói rằng đó là một bi kịch. Ông nội của nạn nhân cho biết gia đình biết rất ít về cái chết của cô. Người cha tin rằng con gái mình đã bị sát hại.

Cái chết của Elmquist gợi nhớ đến cái chết của Lara Prychodko vào tháng 7 năm 2018. Cảnh sát xác định cô đã rơi từ thùng rác và được phát hiện chết trong căn hầm của tòa nhà cao cấp.

Theo NBC New York đưa tin, cư dân trong tòa nhà đã bị sốc bởi cái chết của Elmquist và hiện điều tra vẫn đang được tiếp tục. Các nhà điều tra cũng chưa thể xác định chắc chắn liệu cô có chết do bị sát hại hay không và pháp y sẽ tiến hành điều tra khám nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-thay-thi-the-co-gai-24-tuoi-mat-tich-trong-thung-rac-nghi-bi-sat-hai-sau-khi-du-tiec-cong-ty-635177.html