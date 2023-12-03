Mới đây một nhân viên dọn dẹp đã phát hiện thi thể của một cô gái bên trong bụi rậm và ngay sau đó cảnh sát đã tiến hành điều tra để bắt giữ nghi phạm.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Indonesia, vào ngày 29 tháng 11, thi thể của nạn nhân Wiwin Wintarsih, 19 tuổi, đã được một nhân viên vệ sinh phát hiện trong bụi rậm.

Cảnh sát điều tra đã phát hiện rằng bạn trai của Wiwin, Herdis Permana, 20 tuổi, sau khi biết cô mang bầu và từ chối phá thai, đã giết bạn gái mình và sau đó vứt xác đi.

Herdis đã thừa nhận hành vi phạm tội vì khi Wiwin thú nhận mang bầu vào ngày 13/11, kinh nguyệt của cô đã không đến trong 2 tháng, điều này khiến anh hoảng sợ và yêu cầu Wiwin phá thai. Tuy nhiên, Wiwin từ chối và điều này khiến Herdis nảy sinh ý định giết người.

Nữ sinh đã bị bạn trai sát hại sau khi mang thai. Ảnh: ET Today

Vào ngày xảy ra vụ án, Herdis giả vờ mời Wiwin đi dạo trong một khu vườn, nhưng sau đó vì mâu thuẫn nên đã dùng một cây gậy đánh đập liên tục vào người nạn nhân.

Mặc dù Wiwin đã cố gắng chạy trốn, nhưng vẫn bị Herdis bắt lại và bị đánh đập dã man đến khi cây gậy gãy, sau đó Herdis dùng dao sát hại cô và giấu xác trong bụi cây.

Sau vụ án, để che đậy hành vi phạm tội, Herdis tiếp tục đi học bình thường, nhưng một nhân viên vệ sinh đã phát hiện thi thể của Wiwin vào buổi chiều cùng ngày.

Herdis đã bị bắt vào ngày hôm sau và đối diện với cáo buộc giết người. Tội ác này có thể bị kết án tử hình hoặc tù chung thân.

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