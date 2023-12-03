Nữ sinh 15 tuổi bị bố bạn cùng lớp cưỡng hiếp nhiều lần đến mức mang thai, sinh con ngay tại ký túc xá

Thế giới 03/12/2023 10:37

Người đàn ông đã bị kết án 13 năm tù sau khi cưỡng hiếp nữ sính 15 tuổi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, vào tháng 5/2022, tại tỉnh Vân Nam, một cô gái tên Tiểu Mai (tên nhân vật đã được thay đổi) đã sinh con trong ký túc xá của trường. Khi gia đình đến bệnh viện, cô đã bị xuất huyết và trở thành một người mẹ.

Theo tài liệu của tòa án cho thấy, nghi phạm là người đàn ông tên Cai, cha của một bạn cùng lớp với nạn nhân và công việc của ông là lái xe tại địa phương.

Được biết, Tiểu Mai được ông Cai chở đi học từ tháng 7 năm 2021. Trong quá trình đó, Cai đã cưỡng hiếp Mai nhiều lần và đe dọa không nên tiết lộ sự việc cho người khác, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.

Nữ sinh 15 tuổi bị bố bạn cùng lớp cưỡng hiếp nhiều lần đến mức mang thai, sinh con ngay tại ký túc xá - Ảnh 1
Nữ sinh 15 tuổi đang theo học tại một trường ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc . Ảnh: ET Today

Vì cảm thấy quá xấu hổ, Mai không dám nói với bất kỳ ai về việc này. Tuy nhiên, không ngờ sau đó, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cô nói: “Sau đó, tôi luôn ở trường, không dám quay về nhà”.

Cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mang bầu, chỉ khi bụng ngày càng lớn lên mới nhận ra, nhưng cũng không biết phải làm gì và không dám kể cho người khác biết. “Tôi rất sợ hãi và bất lực”, cô nói.

Cuối cùng vào tháng 10/2022, Cai đã bị kết án anh ta 13 năm tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Gia đình của nạn nhân tỏ ra rất đau lòng và cho biết Mai ban đầu đã là một cô gái ngoan ngoãn, ít nói và sau sự việc này, cô càng không muốn nói chuyện hơn và kết quả học tập cũng giảm đi.

Sau sự việc, Mai đã bỏ học và ở nhà chăm sóc con. Cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. “Bây giờ cô ấy tự mình nuôi con, không chỉ là trong làng chúng tôi, mà ngay cả trong huyện chúng tôi cũng không thể quay lại được nữa”, gia đình của Mai cho biết.

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