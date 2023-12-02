Tìm thấy thi thể cô gái 18 tuổi đã mất tích gần nửa năm: Chỉ còn bộ xương, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 02/12/2023 10:08

Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ hai nghi phạm sau khi bị tình nghi sát hại cô gái 18 tuổi cách đây nửa năm.

Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, Nomoto Yurika, một cô gái 18 tuổi đến từ Tokyo, Nhật Bản, đã mất liên lạc với người thân và bạn bè vào tháng 6 năm nay.

Vì không tìm thấy được cô trong một thời gian dài, gia đình của Nomoto đã báo cảnh sát vào ngày 4 tháng 11 năm nay.

Sau khi nhận được thông báo, Sở cảnh sát thủ đô Tokyo đã vào cuộc điều tra và cuối cùng phát hiện ra một phần hài cốt trong một khu rừng ở tỉnh Yamanashi. Sau khi so sánh, xác nhận rằng đó là thi thể của Yurika Nomoto.

Tìm thấy thi thể cô gái 18 tuổi đã mất tích gần nửa năm: Chỉ còn bộ xương, nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Ryoma Okumi, bạn trai cũ của nạn nhân. Ảnh: Yahoo Japan

Trước khi điều tra kết thúc, bạn trai cũ của Nomoto, Ryoma Okumi, 31 tuổi, đã bị bắt vì không trả lại chiếc xe đã thuê. Có dấu vết máu trên xe và sau khi so sánh, xác nhận rằng đó là máu của Yurika Nomoto.

Ngoài ra, sau khi Sở cảnh sát Tokyo điều tra, Toshiya Hori, người đã giúp đỡ việc vứt xác, cũng đã bị bắt. Sau khi bị bắt, Toshiya Hori thừa nhận rằng anh và Ryoma Okumi là bạn cùng học cấp 3 và thực sự đã nhận lời giúp phi tang thi thể.

Ryoma Atsumi sau đó cũng khai nhận hành vi phạm tội và quả thực đã đưa thi thể của Yukika Nomoto vào rừng để phi tang và lúc đó Toshiya Hori đã giúp lái xe. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm và các chi tiết vẫn cần được làm rõ.

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