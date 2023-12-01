Tòa án Thụy Điển đã tuyên án tù chung thân đối với người anh cả 19 tuổi sau khi cùng với những người khác sát hại nạn nhân.

Theo thông tin từ ET Today, gần đây, một tòa án ở Thụy Điển đã mở phiên xét xử vụ án 5 thiếu niên sát hại nam tài xế 26 tuổi.

Trước đó, chiếc taxi của nạn nhân được tìm thấy trong mộ bãi tuyết dày vào ngày 26 tháng 3 năm nay, nhưng thi thể của anh đã mất tích.

Mãi đến ngày 1 tháng 4, người ta mới tìm thấy nạn nhân tử vong ở tư thế treo cổ. Trong một khu rừng gần thị xã Melerud, cảnh sát nhanh chóng xác định đây là một vụ án giết người và sau đó lần ra manh mối về 5 thiếu niên liên quan đến vụ án.

Cảnh sát điều tra cho biết, cô gái 15 tuổi đã từng nói với bạn bè rằng cô bị nạn nhân cưỡng hiếp và có người sẽ giúp cô trả thù.

Người đàn ông được tìm thấy treo cổ ở khu bảo tồn thiên nhiên gần Enkoping. Ảnh: Getty

Vào ngày 24/3, 4 thiếu niên đã dụ tài xế nam 26 tuổi vào rừng dưới lời đề nghị cung cấp dịch vụ “người lớn”. Trước khi vụ việc xảy ra, họ đã chuẩn bị sẵn dây thừng, khẩu trang và quần áo để sát hại nam tài xế bằng phương pháp treo cổ.

Dù có 5 nghi phạm này không thừa nhận giết người nhưng dựa trên các bằng chứng gián tiếp do cảnh sát cung cấp, tòa án vẫn tuyên phạt 5 người này.

Người anh cả, lúc đó 18 tuổi, bị tuyên án chung thân. Bốn người khác, tất cả đều là trẻ vị thành niên vào thời điểm xảy ra sự việc, bị kết án từ 3 đến 4 năm trong trại giam dành cho phạm nhân trẻ tuổi.

Vụ phát hiện 5 thi thể trong một gia đình ở 3 nơi khác nhau: Khám nghiệm tử thi tiết lộ chuyện động trời phía sau Cảnh sát Hàn Quốc gần đây đã công bố kết quả giám định khám nghiệm tử thi trong vụ án 5 thi thể được tìm thấy ở 3 nơi khác nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tin-em-gai-15-tuoi-bi-cuong-hiep-4-anh-em-du-nam-tai-xe-vao-rung-sau-o-siet-co-nan-nhan-e-tra-thu-634711.html