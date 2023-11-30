Mới đây, một người đàn ông ở Mỹ đã bị kết án 25 năm tù sau khi sát hại bạn gái đang mang thai.

Theo thông tin từ tờ New York Post, Goey Charles, 33 tuổi, đã sát hại bạn gái Vanessa Pierre, 29 tuổi vào tháng 10 năm 2020. Lúc đó Pierre vẫn đang mang thai 6 tháng.

Dựa trên hình ảnh giám sát từ bên đường, vào sáng ngày 23/10/2020, Charles đã đậu một chiếc xe màu trắng đăng ký dưới tên Pierre bên lề đường. Anh đột ngột mở cửa phụ và kéo xác Pierre ra bên lề đường rồi nhanh chóng quay trở lại ghế và lái xe rời đi.

Một tài xế xe buýt phát hiện thi thể của Pierre bên lề đường và ngay lập tức báo cho cảnh sát xử lý.

Sau đó, họ phát hiện Pierre mặc một chiếc áo sơ mi màu cam và bộ đồ ngủ màu đỏ, ở chân chỉ có một chiếc tất và một chiếc quần thể thao màu xám quấn quanh cổ.

Sau khi khám nghiệm pháp y, nguyên nhân cái chết của Pierre được xác định là do ngạt thở khi bị đè cổ.

Nam thanh niên lái xe đem vứt thi thể bạn gái bên lề đường. Ảnh: New York Post

Trước khi qua đời, Pierre là một y tá. E của nạn nhân cho biết, chị gái đang mang thai đứa con của Charles là một bé gái và đã đặt tên cho bé.

Em gái đau buồn chia sẻ: “Chị ấy yêu Charles rất nhiều và muốn xây dựng một gia đình. Tôi đã từng nói với chị ấy rằng người đàn ông này không phù hợp, anh ta rất kỳ lạ. Nhưng hai người tiến triển quá nhanh, chỉ gặp nhau chưa đến 1 năm mà đã mang bầu 6 tháng”. Em gái cũng cho biết Charles không có công việc ổn định.

Ba ngày sau khi thi thể Pierre được phát hiện, cảnh sát đã thành công bắt giữ Charles và cáo buộc anh ta về tội giết người cấp độ 2.

Vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 11 và tòa cuối cùng đã tuyên phạt anh ta 25 năm tù, điều đó có nghĩa là anh ta có thể đủ điều kiện để được tạm tha sau khi thụ án 25 năm.

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