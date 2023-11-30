Thử thách tìm sư tử trong 18 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong top 2% những người có chỉ số IQ cao

Thế giới 30/11/2023 10:08

Để tìm được sư tử, bạn cần nhìn kỹ những chi tiết xung quanh đàn cừu đang gặp cỏ đặc biệt ở những bãi đất trống.

Ảo ảnh quang học thường là những hình ảnh đại diện làm thay đổi hình dạng, uốn cong tâm trí của một vật thể, một bức tranh hoặc một người khiến quan điểm của não về thực tế bị thách thức.

Có một số loại ảo ảnh quang học như ảo ảnh về thể chất, sinh lý và nhận thức. Theo các nghiên cứu, bộ não con người bình thường có thể cảm nhận các vật thể hoặc hình ảnh khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn của chúng.

Những ảo ảnh quang học này thường xuất hiện trong các kỳ thi phân tâm học vì chúng có thể cung cấp thông tin về khả năng nhận thức của bạn và cách bạn nhìn nhận môi trường.

Lần này, chúng ta có một hình ảnh ảo ảnh quang học hấp dẫn , trong đó bạn phải tìm kiếm trong hình ảnh để phát hiện ra sư tử đang ẩn giấu.

Thử thách tìm sư tử trong 18 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong top 2% những người có chỉ số IQ cao - Ảnh 1
Tìm sư tử trong 18 giây. Ảnh: India Times

Vì vậy, nhiệm vụ của bạn bây giờ là tìm ra con sư tử ẩn trong ảo ảnh quang học này. Theo nghiên cứu, bạn càng giải quyết được những vấn đề khó khăn và rắc rối thì bạn càng trở nên sáng suốt hơn.

Bạn có đúng 18 giây để hoàn thành nhiệm vụ này. Bắt đầu đồng hồ bấm giờ của bạn và khám phá con sư tử trong thời gian quy định.

Thử thách tìm sư tử trong 18 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong top 2% những người có chỉ số IQ cao - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
Cô gái chuyển giới 16 tuổi bị đâm 28 nhát, hung thủ còn vạch ra kế hoạch B để truy sát nạn nhân đến cùng

Cô gái chuyển giới 16 tuổi bị đâm 28 nhát, hung thủ còn vạch ra kế hoạch B để truy sát nạn nhân đến cùng

Mới đây, một cô gái 16 tuổi ở Anh đã qua đời sau khi bị hai nam thanh niên sát hại với lý do không ngờ tới.

Xem thêm
Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố tâm lý

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích