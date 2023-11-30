Thử thách tìm sư tử trong 18 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong top 2% những người có chỉ số IQ cao

Để tìm được sư tử, bạn cần nhìn kỹ những chi tiết xung quanh đàn cừu đang gặp cỏ đặc biệt ở những bãi đất trống.

Ảo ảnh quang học thường là những hình ảnh đại diện làm thay đổi hình dạng, uốn cong tâm trí của một vật thể, một bức tranh hoặc một người khiến quan điểm của não về thực tế bị thách thức.

Có một số loại ảo ảnh quang học như ảo ảnh về thể chất, sinh lý và nhận thức. Theo các nghiên cứu, bộ não con người bình thường có thể cảm nhận các vật thể hoặc hình ảnh khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn của chúng.

Những ảo ảnh quang học này thường xuất hiện trong các kỳ thi phân tâm học vì chúng có thể cung cấp thông tin về khả năng nhận thức của bạn và cách bạn nhìn nhận môi trường.

Lần này, chúng ta có một hình ảnh ảo ảnh quang học hấp dẫn , trong đó bạn phải tìm kiếm trong hình ảnh để phát hiện ra sư tử đang ẩn giấu.

Tìm sư tử trong 18 giây. Ảnh: India Times

Vì vậy, nhiệm vụ của bạn bây giờ là tìm ra con sư tử ẩn trong ảo ảnh quang học này. Theo nghiên cứu, bạn càng giải quyết được những vấn đề khó khăn và rắc rối thì bạn càng trở nên sáng suốt hơn.

Bạn có đúng 18 giây để hoàn thành nhiệm vụ này. Bắt đầu đồng hồ bấm giờ của bạn và khám phá con sư tử trong thời gian quy định.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-su-tu-trong-18-giay-neu-lam-uoc-ban-se-nam-trong-top-2-nhung-nguoi-co-chi-so-iq-cao-634296.html