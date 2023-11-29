Mới đây, một người phụ nữ ở Anh đã được phát hiện tử vong trong ngôi nhà của mình và hiện cả 3 nghi phạm đang được xét xử tại tòa.

Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, ngày 25/9, một người phụ nữ tên Shakira Spencer được phát hiện đã tử vong trong một ngôi nhà ở phía tây London, Anh. Ngoài ra hàng xóm cũng cho biết họ còn nhìn thấy có giòi bò ra từ cửa nhà cô ấy.

Có thông tin cho rằng Shakira đã bị bạo hành trước khi qua đời, bao gồm việc bị đốt bằng đèn hàn và nước sôi, thậm chí chỉ được cho ăn sốt cà chua đóng hộp và bị buộc phải ngủ trên tờ báo trong hành lang nơi cô ở.

Theo tòa án, có 3 nghi phạm bị buộc tội, bao gồm Shaun Pendlebury, 26 tuổi, Ashana Studholme, 38 tuổi, và Lisa Richardson, 44 tuổi.

Shakira Spencer, người phụ nữ qua đời sau khi bị tra tấn và bỏ đói. Ảnh: ET Today

Họ đã cho Shakira vào khoang sau xe ô tô và đưa cô trở về căn hộ và nhốt cô trong tủ quần áo. Tuy nhiên, khi ra tòa, tất cả các bị cáo đều phủ nhận tội giết Shakira.

Ba nghi phạm đã che giấu cái chết của Shakira và cô lập tất cả những người cô biết, kể cả gia đình cô. Tòa án cho rằng, điện thoại di động của Shakira cũng bị hạn chế gọi điện, điều này gián tiếp chứng minh Lisa đang nói dối.

Họ không chỉ chiếm đoạt nhà của Shakira, lấy trộm tài sản, kiểm soát hành vi, phá hủy quần áo trên người, mà còn cắt đi phần lớn tóc của cô.

Shakira bị họ đánh đập tùy ý, bị đốt và sau đó bị nhét vào tủ quần áo cho đến khi qua đời. Hiện tại, vụ án vẫn đang được xét xử tại tòa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-gioi-bo-ra-truoc-cua-nguoi-dan-kinh-hoang-phat-hien-thi-the-ang-phan-huy-nghi-bi-tra-tan-va-bo-oi-en-chet-634053.html