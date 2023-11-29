Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã ra lệnh truy bắt người đàn ông sau khi bị tình nghi sát hại và thiêu sống con gái.

Theo thông tin từ NDTV (Ấn Độ), ngày 28/11, ở bang Rajasthan đã xảy ra vụ án mạng cha sát hại con gái sau đó đem thi thể đi thiêu sống.

Cảnh sát địa phương cho biết theo điều tra sơ bộ nghi phạm Shival Meghwal đã xa gia đình 12 năm và mối quan hệ với các thành viên không mấy tốt đẹp.

Người thân của nạn nhân cho biết Meghwal tin rằng cô con gái lớn Nirma, 32 tuổi, đã kết hôn, là nguyên nhân gây ra bất hòa trong gia đình và luôn có ác cảm với cô.

Người đàn ông thiêu sống con gái 32 tuổi. Ảnh: ET Today

Vào ngày 27/11, Nirma đến dự đám cưới nhưng bất ngờ gặp cha cô trên đường đi. Meghwal yêu cầu Nirma và cô con gái út đi cùng mình đến một nơi, nhưng sau đó lại đuổi con gái út đi và đưa Nirma đến một nơi vắng vẻ.

Tại đây, Meghwal dùng dao tấn công vào cổ Nirma rồi tưới xăng đốt cô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi Meghwal quay lại, cô con gái út phát hiện vết máu trên tay cha mình và ngay lập tức gọi cảnh sát. Cuối cùng thi thể cháy đen của Nirma cũng được tìm thấy.

Vì Meghwal đã bỏ trốn ngay sau khi phạm tội nên cảnh sát đã lập hồ sơ vụ ánvà đang cố gắng hết sức để bắt giữ anh ta.

Thấy giòi bò ra trước cửa người dân kinh hoàng phát hiện thi thể đang phân hủy, nghi bị tra tấn và bỏ đói đến chết Mới đây, một người phụ nữ ở Anh đã được phát hiện tử vong trong ngôi nhà của mình và hiện cả 3 nghi phạm đang được xét xử tại tòa.

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