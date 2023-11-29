Mới đây, một cô gái 16 tuổi ở Anh đã qua đời sau khi bị hai nam thanh niên sát hại với lý do không ngờ tới.

Theo thông tin từ Daily Mail (Anh), Brianna Ghey, người có 31.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã đăng bài “Tôi đã bị đuổi học” trong 5 ngày trước khi qua đời vì bị bắt nạt ở trường.

Đáng tiếc là vào ngày 11 tháng 2, một người dắt chó đi dạo đã phát hiện Brianna nằm bất động trên con đường ở thị trấn Warrington, trong khi X và Y được nhìn thấy đang chạy bỏ chạy.

Mặc dù Brianna bị đâm 28 nhát dao đã gây chấn động ở Anh, nhưng vì vụ án liên quan đến nạn nhân vị thành niên và nghi phạm, cảnh sát từ chối công bố chi tiết vụ án cho đến khi tài liệu tòa án được tiết lộ gần đây, khiến công chúng nhận ra rằng vụ án tàn bạo hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

Brianna Ghey, người đã qua đời sau khi bị hai hung thủ tấn công. Ảnh: ET Today

X và Y đã lên “danh sách tử thần gồm 5 người chết” và sau khi từ bỏ mục tiêu đầu tiên là “ngửi chuột”, họ đã nhắm vào Brianna. Trong đó, X thừa nhận rằng sự chú ý của anh đối với Brianna đã đạt đến mức “ám ảnh”, trong khi Y gọi Brianna là “nó”.

Các công tố viên chỉ ra rằng trong tin nhắn, X đã đề cập: “Ngay cả khi cô ấy chết, tôi cũng muốn đâm thêm ít nhất 1 nhát vì điều đó thật thú vị, ha ha”.

Trong khi đó, Y nói: “Tôi muốn biết giọng Brianna khi cô ấy hét lên giống đàn ông hay đàn bà?”

Cả hai cũng đã chuẩn bị kế hoạch B để sát hại Brianna bằng cách sử dụng một lượng lớn cocaine.

Mặc dù công tố viên đã trình bày bằng chứng cuộc trò chuyện và bảng khám nghiệm cho thấy Brianna đã bị đâm 28 nhát dao trên đầu, cổ, lưng và ngực, trong đó có những vết thương gây tử vong, phù hợp với nội dung cuộc trò chuyện.

Tuy nhiên X và Y vẫn từ chối thừa nhận tội danh; các tài liệu tòa án cũng cho biết, bồi thẩm đoàn đã được thông báo rằng X mắc chứng tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý và có biểu hiện lo âu cao độ, trong khi Y mắc chứng tự kỷ và rối loạn lo âu xã hội cao.

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