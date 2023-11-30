Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang truy tìm nghi phạm vì bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại 2 người phụ nữ trong một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Mới đây, cảnh sát tìm thấy thi thể của nữ người mẫu Nga Irina Dvizova và cô con gái 15 tuổi Dayana, trên sườn đồi ở ngoại ô Bodrum, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo cảnh sát địa phương, hai nạn nhân chỉ cách nhau 3 mét và được bọc trong tấm chăn và buộc bằng dây thừng.

Trước đó, Irina đã mất liên lạc trong một vài ngày khiến cho gia đình và bạn bè lo lắng. Khi đến thăm nhà cô, họ phát hiện cửa chính có dấu vết bị cạy và đã báo cho cảnh sát.

Được biết, Irina làm nghề người mẫu và cũng là mẹ của ba đứa trẻ, gần đây đã chuyển đến Bodrum để làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Con gái Daryana cũng là một ngôi sao mạng xã hội với hơn 30.000 người theo dõi.

Cảnh sát tìm thấy thi thể của hai mẹ con trên sườn đồi ngoại ô. Ảnh: ET Today

Cảnh sát điều tra phát hiện rằng kể từ khi xảy ra vụ án mạng, con trai 5 tuổi của Irina, Makar, đã mất tích.

Nghi ngờ rằng vụ án có thể liên quan đến việc chồng cũ của cô, Andrei, đã gây ra để tranh chấp quyền nuôi con.

Ngoài ra, dấu máu và dấu chân của nam giới cũng được tìm thấy trên ghế sofa. Cảnh sát địa phương đang hợp tác với cảnh sát quốc tế để tìm ra vị trí của Andrei và Makar.

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