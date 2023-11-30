Randall Bird bị buộc tội nhiều lần sau khi cảnh sát mở cuộc điều tra vào cuối tháng trước về những cáo buộc kinh khủng xảy ra bên trong nhà xác của Trung tâm Y tế Đại học Banner ở Phoenix.

Ngày 28/11, một nhân viên bảo vệ đã bị bắt giữ vì cáo buộc đã quan hệ với thi thể của một phụ nữ 79 tuổi trong nhà xác của một bệnh viện ở bang Arizona sau khi bị đồng nghiệp bắt gặp.

Các công nhân khác cũng thấy Bird "đổ mồ hôi nhiều" và "hành động rất lo lắng" khi ở trong tủ đông, theo báo cáo của CBS 5 trích dẫn tài liệu tòa án.

Theo tòa án, dù công việc của người đàn ông 46 tuổi chỉ là đưa thi thể đến nhà xác và cho vào tủ đông nhưng Bird đã bị bắt quả tang đang cởi thắt lưng, kéo khóa xuống và đồng phục của anh ta trông “lộn xộn” vào ngày 22 tháng 10.

z

Randall Bird, 46 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc có hành vi không đúng đắn với người đã qua đời. Ảnh: New York Post

Tài liệu cho biết, túi đựng thi thể của người phụ nữ lớn tuổi cũng đã được mở khóa và bà nằm úp mặt với thắt lưng của Bird trên đầu cáng nơi có thi thể.

Khi nhân viên an ninh bước vào, anh ta nhanh chóng cố gắng che thi thể người phụ nữ trước khi cho rằng anh ta đang bị bệnh, dẫn đến việc anh ta tóm lấy thi thể nạn nhân khi anh ta bất tỉnh và ngã xuống sàn.

Anh ta khẳng định túi đựng thi thể bị rách và dây kéo bị đứt, điều mà các nhân viên khác không tin và đã báo cáo anh ta với người giám sát của họ.

Bird đã được cảnh sát phỏng vấn vài ngày sau đó, một lần nữa khẳng định rằng anh ta bị bệnh và không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng các nhà điều tra xác định DNA của anh ta bị bỏ lại tại hiện trường và các vết thương được tìm thấy trên cơ thể người phụ nữ, theo tài liệu đã được ABC 15 đưa tin. Người phụ nữ được cho là đã chết vì nguyên nhân tự nhiên.

“Chúng tôi rất đau buồn và kinh hoàng trước những hành động của một nhân viên tại Trung tâm Y tế Đại học Banner Phoenix, dẫn đến việc anh ta bị bắt vào ngày 28 tháng 11 năm 2023”, các quan chức bệnh viện cho biết trong một tuyên bố.

“Banner Health đã và vẫn cam kết đạt các tiêu chuẩn cao, yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm của chúng tôi đối xử với mọi người, ở mọi giai đoạn của cuộc sống, bằng lòng nhân ái, nhân phẩm và sự tôn trọng”, quan chức này nói thêm.

Bird đã bị sa thải và đang phải đối mặt với 5 tội danh chống lại người đã chết, đó là những trọng tội.