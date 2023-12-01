Vụ phát hiện 5 thi thể trong một gia đình ở 3 nơi khác nhau: Khám nghiệm tử thi tiết lộ chuyện động trời phía sau

Thế giới 01/12/2023 10:58

Cảnh sát Hàn Quốc gần đây đã công bố kết quả giám định khám nghiệm tử thi trong vụ án 5 thi thể được tìm thấy ở 3 nơi khác nhau.

Tờ Edaily (Hàn Quốc) đưa tin, Sở cảnh sát quận Songpa, thủ đô Seoul đã nhận được kết quả giám định của Viện điều tra khoa học quốc gia về “vụ tử vong gia đình Songpa” vào ngày 30/9.

Kết quả cho thấy, nguyên nhân tử vong của con gái bà Oh được xác định là “do ngạt thở”, còn nguyên nhân tử vong của mẹ chồng bà Oh là  “ngạt do bị đè ở cổ”.

Trước đó, bà Oh được phát hiện nằm bất tỉnh trong một căn hộ ở quận Songpa vào sáng 23/9. Người ta suy đoán rằng cô đã tự tử tại nhà bố mẹ đẻ và được xác định qua đời tại bệnh viện.

Không lâu sau, chồng, mẹ chồng và chị dâu của bà Oh được phát hiện đã chết trong một ngôi nhà ở quận Songpa, còn lá thư tuyệt mệnh để lại tại hiện trường cho thấy ba người có tranh chấp về tài chính.

Vụ phát hiện 5 thi thể trong một gia đình ở 3 nơi khác nhau: Khám nghiệm tử thi tiết lộ chuyện động trời phía sau - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Edaily

Sau đó, cảnh sát tìm thấy con gái bà, đang học tiểu học, trong một khách sạn ở Gimpo.

Dựa trên nội dung trong thư, cảnh sát tiếp tục điều tra về mâu thuẫn tiền bạc và vì bà Oh từng bị buộc tội lừa đảo vào tháng 6.

Để làm rõ nguyên nhân tử vong chính xác và mối quan hệ giữa họ, Viện điều tra khoa học quốc gia đã được giao nhiệm vụ tiến hành khám nghiệm pháp y, kết quả cho thấy bà Oh đã tự sát hại con gái mình, trong khi chồng của bà đã tự tay giết chết mẹ ruột.

Không có chất độc trong cơ thể của cả năm người, tuy nhiên, mẹ chồng của bà Oh đã được xác định có một lượng nhỏ thuốc ngủ trong cơ thể.

Cảnh sát giải thích rằng bà Oh bị tình nghi giết người và chồng của bà thì bị tình nghi giết người thân. Tuy nhiên, vì cả hai đều đã chết nên không thể khởi tố công khai và vụ án sẽ khép lại.

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