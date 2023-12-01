Cô gái 29 tuổi làm "chuyện ấy" với đàn ông lạ ngay trên máy bay, hành động của tiếp viên sau đó khiến ai cũng phẫn nộ

Thế giới 01/12/2023 16:32

Mới đây, một người phụ nữ trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nga đã bị phạt 500 rúp Nga sau khi làm “chuyện ấy” ngay trên máy bay.

Theo thông tin từ tờ Daily Mail, gần đây trên chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Moscow của hãng hàng không Pobeda Airlines đã xảy ra một sự việc bất ngờ.

Một phụ nữ tóc vàng 29 tuổi tên Valeria trong suốt quãng thời gian bay 5 giờ đó đã cởi bỏ quần của một hành khách nam lạ bên cạnh cô và cưỡng hiếp anh ta.

Hành khách nam bị kinh hãi bởi hành động đột ngột của cô và đã cố gắng chống cự, nhưng sau đó nhận ra không có cách nào và buộc phải từ bỏ nỗ lực chống lại một cách bất đắc dĩ.

Điều phẫn nộ là các tiếp viên nghe thấy vụ náo loạn đã không ngăn cản ngay lập tức và không đến đưa cô đi cho đến khi “hành động” kết thúc.

Những nhân chứng trên chuyến bay cho biết Valeria đã chống cự mạnh mẽ và không muốn rời bỏ “người bạn mới” của mình.

Cô gái 29 tuổi làm 'chuyện ấy' với đàn ông lạ ngay trên máy bay, hành động của tiếp viên sau đó khiến ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1
Cô bị cáo buộc đã tìm cách hối lộ phi hành đoàn bằng tờ một trăm đô la Mỹ. Ảnh: Valeria

Cuối cùng, cô vẫn được nhân viên hàng không đưa đến ghế ngồi khác và nhờ một hành khách nam khác giúp đỡ chăm sóc.

Báo cáo cho biết cô đã uống say từ khi lên máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá trình bay không chỉ vứt rác lung tung trên máy bay và đổ nước xuống sàn mà còn cào cấu tiếp viên hàng không, hút thuốc điện tử nhiều lần, hoàn toàn phớt lờ sự khuyên ngăn thậm chí còn rút ra một tờ tiền 100 đô la (tương đương khoảng 2,4 triệu) để cố gắng hối lộ nhân viên, yêu cầu họ giúp che giấu.

Khi bị cảnh sát đưa xuống máy bay, cô đã lăng mạ và nói tục với cảnh sát, tuyên bố: “Tôi chẳng bao giờ đi đâu cùng một kẻ ngốc như vậy”.

Cuối cùng, vì chuỗi hành vi không đúng mực, cô bị phạt 500 Rúp Nga (tương đương khoảng 135.000).

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn sau khi tỉnh lại, cô cho biết cô không hối tiếc về hành vi không đúng mực của mình, thậm chí nói rằng đây là một trải nghiệm bay thú vị và vui vẻ.

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