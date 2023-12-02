Vụ gia đình bị cặp vợ chồng làm nghề bói toán "thao túng" suốt 19 năm: Mất trắng 4,6 tỷ, thậm chí bị cưỡng bức ngay trong nhà

Thế giới 02/12/2023 15:38

Mới đây, một gia đình ở Hàn Quốc đã bị cặp vợ chồng làm nghề bói toán lừa 250 triệu won trong suốt 19 năm.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Văn phòng Công tố quận Suwon đã bắt giữ và truy tố một cặp vợ chồng làm nghề bói toán, 51 tuổi, với các cáo buộc vi phạm Đạo luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục, ép buộc các hành vi không đứng đắn, tống tiền, giam cầm và hỗ trợ người trong gia đình thực hiện hành vi tấn công lẫn nhau.

Cơ quan công tố cho biết, cặp đôi này vốn làm nghề bói toán ở tỉnh Gyeonggi. Kể từ khi quen biết gia đình, cặp đôi đã này “thao túng tâm lý” một gia đình ở Hàn Quốc từ năm 2004.

Họ không chỉ lắp hàng chục camera trong nhà của gia đình này mà thậm chí còn ép cài đặt phần mềm theo dõi vị trí trên điện thoại di động của các thành viên.

Ngoài ra, gia đình này còn bị cặp vợ chồng bói toán cưỡng bức, người mẹ trong gia đình bị ép phải dùng thìa đổ nước sôi lên cơ thể đứa trẻ.

Vụ gia đình bị cặp vợ chồng làm nghề bói toán 'thao túng' suốt 19 năm: Mất trắng 4,6 tỷ, thậm chí bị cưỡng bức ngay trong nhà - Ảnh 1
Gia đình bị cặp vợ chồng bói toán thao túng tâm lý. Ảnh: Seoul Shinmun

Nếu không tuân thủ các mệnh lệnh, họ sẽ ép các thành viên gia đình tấn công lẫn nhau. Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn được phát hiện từng ra lệnh yêu cầu các thành viên trong gia đình quan hệ lẫn nhau và ghi lại hình ảnh những việc làm đó.

Hơn nữa, trong gia đình bị hại, tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của đứa trẻ nhỏ nhất cũng bị cặp vợ chồng này kiểm soát.

Trong thời gian từ 1/2017 đến 11/2021, cặp vợ chồng này đã lợi dụng điều đó để rút trộm 2,5 tỷ won. Sau khi bị kiểm soát thậm chí cả về tiền sinh hoạt, gia đình này còn phải vay khoản vay từ 20 triệu đến 800 triệu won theo hướng dẫn của cặp vợ chồng này.

Hành động này không chỉ khiến gia đình bị hại gặp khó khăn về tài chính mà còn phụ thuộc nhiều hơn vào cặp vợ chồng này.

Cuối cùng, sự việc này được tiết lộ là nhờ vào con trai lớn trong gia đình bị hại, người đã bị thương và chảy máu đầu khiến anh chạy đến nhà hàng xóm tìm sự giúp đỡ vào tháng 4 năm 2022.

Điều này đã làm sự việc này được phơi bày. Khi cảnh sát đến hiện trường, cặp vợ chồng này đã phủ nhận cáo buộc của con trai lớn chỉ cho rằng đó là một tranh chấp gia đình. Tuy nhiên, chỉ sau đó trong quá trình điều tra của cảnh sát, sự việc này mới được tiết lộ hoàn toàn.

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