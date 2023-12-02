Thử thách tìm món quà Giáng sinh trong 54 giây: Nếu làm được bạn sẽ là người có chỉ số IQ cao

Để hoàn thành thử thách, bạn cần nhìn kỹ những chi tiết nằm trong góc khuất xung quanh những nhân viên đang làm việc.

Không khí lễ hội trong văn phòng bận rộn của chúng ta đã quay trở lại khi kỳ nghỉ lễ đến. Nhưng năm nay, các nhân viên phải đối mặt với một thách thức lớn hơn: ảo ảnh quang học hấp dẫn che giấu tất cả sáu món quà của ông già Noel.

Hãy cùng khám phá thế giới kỳ diệu của những điều bất ngờ tiềm ẩn và thực hiện sứ mệnh tìm kiếm những kho báu ẩn giấu giữa sự hỗn loạn ở văn phòng khi chúng ta tham gia vào cuộc phiêu lưu trong dịp Giáng Sinh này.

Tìm những món quà Giáng sinh trong 54 giây. Ảnh: India Times

Đoạn giới thiệu khó hiểu được tạo ra bởi công ty PR Reboot Online có trụ sở tại Vương quốc Anh để kỷ niệm kỳ nghỉ lễ. Sáu món quà được trưng bày khéo léo ở những vị trí bất ngờ trong suốt thử thách.

Khi cố gắng tìm đồ, những nhân viên vui vẻ, đồ trang trí Giáng sinh và hàng núi giấy tờ có thể khiến bạn mất tập trung.

Nếu bạn có thể xác định được tất cả 6 món quà được gói gọn gàng trong vòng chưa đầy 54 giây thì bạn có thể có chỉ số IQ trên mức trung bình.

Nếu bạn vẫn chưa tìm được thì hãy thử tham khảo đáp án dưới đây.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-mon-qua-giang-sinh-trong-54-giay-neu-lam-uoc-ban-se-la-nguoi-co-chi-so-iq-cao-634885.html