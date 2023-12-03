Thử thách tìm ra khuôn mặt người trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ là một trong những thiên tài đối với lĩnh vực này

Để tìm được khuôn mặt ẩn giấu trong bức ảnh, bạn cần quan sát kỹ và phân biệt từng chi tiết trong hình dạng của một con công.

Ảo ảnh quang học là những câu đố thị giác hấp dẫn được biết đến với khả năng làm hoang mang tâm trí và bóp méo nhận thức. Họ thường trình bày những hình ảnh đánh lừa hoặc khiến người xem bỏ lỡ những chi tiết quan trọng.

Ngoài giá trị giải trí, những ảo ảnh này còn có khả năng đánh giá khả năng nhận thức, mang đến cái nhìn thoáng qua về trí thông minh của một người.

Ngoài ra, chúng có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm tính cách của từng cá nhân .

Đi sâu hơn, ảo ảnh quang học có thể khám phá những khía cạnh trong tính cách và hành vi xã hội của chúng ta mà có thể vẫn bị che giấu.

Ảo ảnh của ngày hôm nay mang đến cơ hội kiểm tra khả năng sáng tạo của bạn, hãy thử và khám phá thêm về nhận thức của bạn!

Tìm khuôn mặt người trong 9 giây. Ảnh: India Times

Nhiệm vụ của bạn trong bài kiểm tra là quan sát ảo ảnh quang học và tìm ra khuôn mặt ẩn trong ảnh. Chỉ có thiên tài thực sự mới có thể tìm ra khuôn mặt con người ẩn giấu trong ảnh.

Bạn cũng có giới hạn thời gian cho nhiệm vụ. Vì vậy, hãy lấy đồng hồ hẹn giờ ra và đặt thành 9 giây. Trong thời hạn này, bạn phải tìm ra khuôn mặt người ẩn trong ảo ảnh quang học của một con công.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thach-tim-ra-khuon-mat-nguoi-trong-9-giay-neu-lam-uoc-ban-se-la-mot-trong-nhung-thien-tai-oi-voi-linh-vuc-nay-634942.html