Thử thách tìm ra khuôn mặt người trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ là một trong những thiên tài đối với lĩnh vực này

Thế giới 03/12/2023 11:06

Để tìm được khuôn mặt ẩn giấu trong bức ảnh, bạn cần quan sát kỹ và phân biệt từng chi tiết trong hình dạng của một con công.

Ảo ảnh quang học là những câu đố thị giác hấp dẫn được biết đến với khả năng làm hoang mang tâm trí và bóp méo nhận thức. Họ thường trình bày những hình ảnh đánh lừa hoặc khiến người xem bỏ lỡ những chi tiết quan trọng.

Ngoài giá trị giải trí, những ảo ảnh này còn có khả năng đánh giá khả năng nhận thức, mang đến cái nhìn thoáng qua về trí thông minh của một người.

Ngoài ra, chúng có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm tính cách của từng cá nhân .

Đi sâu hơn, ảo ảnh quang học có thể khám phá những khía cạnh trong tính cách và hành vi xã hội của chúng ta mà có thể vẫn bị che giấu.

Ảo ảnh của ngày hôm nay mang đến cơ hội kiểm tra khả năng sáng tạo của bạn, hãy thử và khám phá thêm về nhận thức của bạn!

Thử thách tìm ra khuôn mặt người trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ là một trong những thiên tài đối với lĩnh vực này - Ảnh 1
Tìm khuôn mặt người trong 9 giây. Ảnh: India Times

Nhiệm vụ của bạn trong bài kiểm tra là quan sát ảo ảnh quang học và tìm ra khuôn mặt ẩn trong ảnh. Chỉ có thiên tài thực sự mới có thể tìm ra khuôn mặt con người ẩn giấu trong ảnh.

Bạn cũng có giới hạn thời gian cho nhiệm vụ. Vì vậy, hãy lấy đồng hồ hẹn giờ ra và đặt thành 9 giây. Trong thời hạn này, bạn phải tìm ra khuôn mặt người ẩn trong ảo ảnh quang học của một con công.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm ra khuôn mặt người trong 9 giây: Nếu làm được bạn sẽ là một trong những thiên tài đối với lĩnh vực này - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
Nữ sinh 15 tuổi bị bố bạn cùng lớp cưỡng hiếp nhiều lần đến mức mang thai, sinh con ngay tại ký túc xá

Nữ sinh 15 tuổi bị bố bạn cùng lớp cưỡng hiếp nhiều lần đến mức mang thai, sinh con ngay tại ký túc xá

Người đàn ông đã bị kết án 13 năm tù sau khi cưỡng hiếp nữ sính 15 tuổi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   ảo ảnh quang học tâm lý câu đố

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 13 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích