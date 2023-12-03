Người mẹ ném con gái 6 tháng tuổi từ tầng 15 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, nguyên nhân được tiết lộ khiến ai cũng phẫn nộ

Thế giới 03/12/2023 15:24

Mới đây, một cô gái 25 tuổi đã ném con gái 6 tháng tuổi từ tầng 15 sau khi đe dọa chồng “sẽ giết đứa bé”.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Sở cảnh sát phía Tây Gwangju cho biết, một phụ nữ 25 tuổi đã ném bé gái 6 tháng tuổi từ tầng 15 căn hộ của mình vào sáng sớm ngày 3/12 khiến bé gái tử vong tại chỗ. Hàng xóm gần đó nhìn thấy đã gọi cảnh sát ngay lập tức.

Trước khi vụ việc xảy ra, phụ nữ và chồng 35 tuổi đã có một cuộc tranh cãi. Sau đó, chồng phụ nữ ra khỏi nhà, và cô gọi điện thoại cho chồng mình, đe dọa muốn “giết chết đứa bé”. Tuy nhiên, khi chồng trở về nhà, thảm kịch đã xảy ra.

Người mẹ ném con gái 6 tháng tuổi từ tầng 15 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, nguyên nhân được tiết lộ khiến ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1
Hai vợ chồng trước đó đã có mâu thuẫn và sau đó người phụ nữ đe dọa sẽ giết con. Ảnh minh họa: Internet

Dựa trên lời khai của người chồng, cảnh sát kết luận rằng đây là có chủ ý và người phụ nữ đã ném bé gái xuống đất. Họ đã bắt giữ cô về tội giết người và đang xem lại hình ảnh từ camera an ninh của căn hộ để làm rõ chi tiết vụ án.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện rằng vào ngày 1/12, phụ nữ đã gọi điện thoại báo cảnh sát về “bạo lực gia đình”.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, cô lại từ chối làm lớn chuyện và rút lại tố cáo. Không ngờ rằng chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi, thảm kịch đã xảy ra.

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