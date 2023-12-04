Người đàn ông 43 tuổi bị 4 tên côn đồ tra tấn đến chết, bạn gái bị nhốt vào toilet nghe tiếng kêu thảm thiết suốt đêm

Thế giới 04/12/2023 11:32

Mới đây, một tòa án ở Anh đã kết án 4 tên côn đồ với các tội danh bao gồm bắt cóc, giết người và bỏ tù trái phép.

Theo thông tin từ tờ The Mirror (Anh), đêm ngày 13/10/2022, Mehmet Koray (43 tuổi), một DJ nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ, đã bất ngờ bị một nhóm người bắt cóc trên đường về nhà sau khi đi ăn tối với bạn gái Gozde Dalbudak tại một nhà hàng ở trung tâm London.

Sau đó hai người bị giam giữ trong một quán bar không hoạt động gần sân vận động White Hart Lane.

Cuối cùng, Alperkin bị bọn côn đồ tra tấn đến chết, trong khi bạn gái của anh được giải thoát an toàn sau 2 ngày.

Sau khi Alperkin bị giết, thi thể của anh ta bị bỏ rơi trong một khu rừng ở ngoại ô hạt Essex. Phải đến khi một người dân dắt chó đi dạo tìm thấy thi thể vào ngày 15/10 thì vụ việc mới được đưa ra ánh sáng.

Cảnh sát Anh cho biết, theo kết quả khám nghiệm tử thi, trên thi thể Alperkin có tới 94 vết thương, bao gồm vết thâm, vết cắt, bỏng, siết cổ, gãy xương nhiều chỗ...

Người đàn ông 43 tuổi bị 4 tên côn đồ tra tấn đến chết, bạn gái bị nhốt vào toilet nghe tiếng kêu thảm thiết suốt đêm - Ảnh 1
Bạn gái nghe thấy tiếng la hét suốt đêm của nạn nhân. Ảnh: Alamy

Có dấu hiệu cho thấy trong quá trình hành hạ, anh bị đánh đập bằng gậy bóng chày và các công cụ khác, bị đâm thương ở lòng bàn chân bằng vật sắc nhọn và còn bị rót nước sôi lên cơ thể.

Bạn gái của Alperkin, Dalbudak, người cũng bị bắt cóc, sau đó kể rằng đêm đó cô bị bọn côn đồ nhốt trong nhà vệ sinh của quán bar.

Trong một khoảng thời gian dài, cô liên tục nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng van xin và tiếng xin lỗi từ bạn trai. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô không còn nghe thấy tiếng nữa.

Mãi đến ngày 15/10, cô mới được thả ra và trước khi bọn côn đồ rời đi, họ thậm chí còn trả tiền xe để cô mua vé máy bay trở về Thổ Nhĩ Kỳ.

Dựa trên đoạn phim giám sát, các công tố viên đã nhanh chóng bắt giữ 4 nghi phạm là Tejean Kennedy, 33 tuổi, Ali Kavak 26 tuổi, Samuel Owusu-Opoku 35 tuổi và Stefanan Gordon, 34 tuổi.

Các công tố viên nghi ngờ các nghi phạm đã tra tấn Alperkin nhằm “rút lời thú tội” hoặc "trừng phạt”. Tuy nhiên, 4 người này đều từ chối hợp tác khi bị thẩm vấn nên vẫn chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc.

Bồi thẩm đoàn tòa án Anh mới đây đã kết án Kennedy và 4 người khác với các tội danh bao gồm bắt cóc, giết người và bỏ tù trái phép nhưng báo cáo không tiết lộ thời hạn tù thực sự của 4 người này.

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